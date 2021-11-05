Pluryal Cam Dolgu ile Cam Gibi Bir Çeneye Sahip Olun

Çenemiz yüzümüzün estetik güzelliği açısından oldukça önem teşkil eden bir bölgesidir. Zamanla azalan çene hacminin ameliyatsız bir şekilde rahatlıkla arttırılabileceğinizi biliyor muydunuz? Çene dolgusu ile yuvarlak yüz hatlarınızı keskinleştirebilir, asimetrik çene görünümden kurtulabilirsiniz.

Çene Dolgusu Nedir ve Ne Amaçla Yaptırılır?

Çene yüz şeklini belirleyen önemli bölgelerden birisidir. Çene şekli ve formu yüz güzelliğini etkileyen faktörlerdendir. Yaşlanmaya bağlı olarak çene estetiği kaybolabilmektedir. Çene dolgusu ile beraber çenedeki kaybolan hacim yerine getirilerek güçlü bir çene yapısı inşa edilir.

Cam Dolgusu, vücudumuzda doğal olarak bulunan Hyaluronik Asidi cam enjektör içerisinde bulunduran yeni nesil dermal bir dolgudur. Uygulama sonrası elle düzeltmeye gerek kalmadan dokuda homojen olarak dağılmaktadır.

Çene dolgusunda kullanılan ve Cam Dolgu™ serisinden özel bir dolgu türü olan Contour Lidocaine, mevcut dolgular içerisinde en yüksek G' Prime oranına sahip dolgudur. Bu sayede dokuda daha fazla tutunur ve cam gibi keskin çene hatlarına sahip olmanızı sağlar.

Çene Dolgusunun Ciddi Bir Yan Etki Riski Bulunmakta Mıdır?

Uzman hekim eşliğinde Cam Dolgu™ gibi güvenli ürünlerle uygulandığı takdirde çene dolgusunun ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Uygulama sonrası işlem yapılan bölgede morarma, kızarıklık ve ödem görülmesi normaldir.

Cam Dolgu™, Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine kayıtlı olup uluslararası standartlara uygun olarak P.R.E.M.I.U.M Teknolojisiyle üretilmektedir. Dokuda enfeksiyon yapma riski sıfıra yakındır.

Çene Dolgusunun Kalıcılığı Ne Kadardır?

Diğer bütün dermal dolgu işlemleri gibi çene dolgusunun kalıcılığı da kullanılan ürüne ve miktarına bağlıdır. Kişiden kişiye değişkenlik gösteren kalıcılık, güvenilir ve kaliteli ürünler kullanıldığı takdirde 9-12 aydır.

Yüksek G' Prime faktörüne sahip Cam Dolgu™ ile çene dolgusunun kalıcılığı 12-18 aya kadar çıkmaktadır.

Çene Dolgusundan Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çene dolgusundan sonra birkaç hususa dikkat etmek gerekmektedir. Bunlardan bazıları:

Çene dolgusu uygulandıktan 24 saat sonrasına kadar AHA, BHA, C vitamini ve Retinol içeren ürünler kullanılmamalıdır.

Güneş ışığıyla doğrudan temas etmemeye özen gösterilmesi gerekmektedir.

Uygulamadan sonraki takip eden 24 saat içerisinde ağır egzersizlerden kaçınılması gerekir.

Ödemin artmaması için 24 saat boyunca alkol tüketmemek gerekir.

Çene Dolgusu Fiyatları

Çene dolgusunun fiyatı değişken olmakla birlikte fiyatı belirleyen faktörlerden bazıları uygulamada kullanılan dolgu türü ve miktarıdır. Detaylı fiyat bilgisi almak için https://www.camdolgu.com linkinden size en yakın Cam Dolgu™ kliniğine ulaşıp fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.