Pıhtı atması ile Kovid-19 aşıları arasında ilişki bulundu

Alman araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucu kanda pıhtı atması ile AstraZeneca(AsZe) ve Johnson&Johnson (J&J) gibi aşılar arasındaki bağı buldu.

Alman araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucu kanda pıhtı atması ile AstraZeneca(AsZe) ve Johnson&Johnson (J&J) gibi aşılar arasındaki bağı buldu.

Henüz uzman denetimi yapılmamış olan çalışmadaki ilk bulgular ışığında açıklama yapan araştırmacılar, "Soğuk virüsler olarak bilinen 'adenovirüs vektörleri' içeren aşılarda iletilecek olan materyalin bir kısmı hücrelerin çekirdeğine gidiyor ve burada koronavirüse karşı üretilmesi gereken protein dizilimleri yanlış okunabiliyor. Bunun sonuncunda da pıhtılaşma bozulmasına yol açan bir durum ortaya çıkıyor." dedi.

Bilim insanları ve özellikle Avrupa ilaç düzenleyicileri hala bunun neden olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Aşı olan kişide düşük seviyede trombosit olması da ölüme neden olan durumlardan biri. Bu şekilde meydana gelen ölümler sonrası bazı Avrupa ülkeleri AsZe ve J&J aşılarını kullanmayı durdurmuştu.

J&J'dan yapılan yazılı açıklamada bu konu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara destek verildiği ve küresel çapta sağlık otoriteleri ile işbirliğinin devam ettiği belirtildi.

Frankfurt Goethe Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ve başka üniversitelerden uzmanların ortaklaşa yayınladığı bir makalede, BioNTech/Pfizer ile Moderna gibi mRNA teknolojisi ile geliştirilenler aşılarda koronavirüs başak proteininin genetik materyalini hücrelerin çekirdeğine değil, sadece hücrelerin içinde bulunan sıvıya aktardığı belirtiliyor. Bu nedenle benzeri sorunun yaşanması riskinin çok daha az olduğu kaydediliyor.

"Tüm mRNA aşıları güvenli"

Makalede "Tüm mRNA aşıları güvenli ürünler olarak nitelendirilebilir" deniyor.

Makale ayrıca, adenovirüs vektörlerini kullanan aşı üreticilerinin, istenmeyen ekleme reaksiyonlarını önlemek ve güvenliği artırmak için “başak proteininin dizisini değiştirebilecekleri" öneriliyor.

Kaynak: Euronews

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