Pfizer covid-19 aşısı, yumurtalık kanserine yol açtığı iddia edildi

Gizli Pfizer belgeleri, Covid-19 aşısının yumurtalıklarda oluştuğunu ortaya koyuyor; İngiltere verileri de, yumurtalık kanseri vakalarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Açıklanan gizli Pfizer belgeleri, Covid-19 aşısının yumurtalık kanserine yol açtığını ve yumurtalık kanseri vakalarının tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini gösterdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), mahkeme kararıyla, Covid-19 aşısının acil kullanım onayı ile bağlantılı olarak Pfizer tarafından kendisine gönderilen tüm gizli belgeleri yayınlamaya zorlandı.

En son belge seti 01 Mart 2022 tarihinde yayınlandı ve belgelerden biri Pfizer Covid-19 aşısının zamanla yumurtalıklarda biriktiğini doğruluyor.

Sonuçları nelerdir?

Birleşik Krallık'tan alınan resmi veriler, 2021'deki yumurtalık kanseri vakalarının sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor ve Birleşik Krallık İlaç Kurumu, yalnızca 2021'de bunların Covid-19 enjeksiyonlarının istenmeyen etkileri olduğuna dair 40.000'den fazla şüpheli üreme ve adet bozuklukları raporu aldı.

FDA'nın mahkeme kararıyla serbest bırakmak zorunda kaldığı, buradaki gizli Pfizer belgelerinin uzun listesinde bulunan çalışma, 21'i dişi ve 21'i erkek olan Wistar-Han faraleri üzerinde yapıldı.

Her fareye tek bir intramüsküler Pfizer Covid-19 enjeksiyonu yapıldı. Daha sonra, uygulamadan sonra belirli zaman noktalarında kan, plazma ve dokulardaki toplam radyoaktivite seviyesi ve konsantrasyonu belirlendi.

Başka bir deyişle, çalışmayı yürüten bilim insanları, Covid-19 enjeksiyonunun ne kadarının vücudun deri, karaciğer, dalak, kalp gibi diğer bölgelerine yayıldığını ölçtüler.

Ancak çalışmanın en rahatsız edici bulgularından biri de Pfizer iğnesinin zamanla yumurtalıklarda birikmesidir.

Bir "yumurtalık", yumurta ve kadın hormonları östrojen ve progesteron üreten iki dişi bezden biridir.

Pfizer aşısının enjeksiyonundan sonraki ilk 15 dakika içinde, araştırmacılar yumurtalıklardaki toplam lipid konsantrasyonunun 0.104 ml olduğunu buldular. Bu değer daha sonra bir saat sonra 1.34 ml'ye, dört saat sonra 2.34 ml'ye ve 48 saat sonra 12.3 ml'ye yükseldi.

Tüm kanser türleri için mevcut veriler, 2021'de kanser teşhisi konan toplam insan sayısının 2017-2019 ortalaması ile uyumlu, ancak 2020'de kaydedilen sayılardan daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Yumurtalık kanseri teşhisi konan kişi sayısına ilişkin veriler, 2021'deki bilinen eğilimin 2020'ye ve 2017-2019 ortalamasına göre önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor.

17 Kasım 2021 itibariyle, Birleşik Krallık İlaç Kurumu MHRA, Pfizer'in Covid-19 aşısının şüpheli yan etkileri olarak 1.724 adet adet düzensizliği raporu, 3.034 adet adet düzensizliği raporu, 5.068 adet ağır adet kanaması ve binlerce başka üreme bozukluğu raporu aldı.

Gizli Pfizer belgeleri, Covid-19 aşısının zamanla yumurtalıklarda biriktiğini gösteriyor.

Kaynak: uncutnews.ch/ .