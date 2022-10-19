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Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), 'Comirnaty' ve 'Spikevax' adlı aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara tavsiye etti.

3 Gün Önce
2022-10-19 20:00:44
Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi

EMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşılar Kovid-19'un orijinal versiyonunu hedef alıyor.

Pfizer-BioNTech şirketinin Comirnaty'si 6 aylıktan 4 yaşa kadar, Moderna'nın Spikevax'ı ise 5 yaşa kadar çocuklarda önerildi.

İlk iki doz üç hafta arayla, ardından ikinci dozdan en az 8 hafta sonra üçüncü doz verilebilecek.

EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. .

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