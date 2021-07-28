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TIMETURK / SAĞLIK / Pfizer-BioNTech'in 3'üncü dozu Delta varyantına karşı koruyor

Pfizer-BioNTech'in 3'üncü dozu Delta varyantına karşı koruyor

BioNTech-Pfizer, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının 3'üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını açıkladı.

4 Saat Önce
2021-07-28 17:21:31
Pfizer-BioNTech'in 3'üncü dozu Delta varyantına karşı koruyor

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BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda 3'üncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

65-85 yaş aralığındaki 3'üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Beta varyantına karşı da etkili

Söz konusu verilerde, 3'üncü dozun, daha yüksek antikor üreterek COVID-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "3'üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu" öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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