'PFAS içeren kimyasallar kısırlığa neden olabiliyor'

Kimyasalların sağlığa ne kadar zararlı olduğu tahmin edilse de bilim insanları bunu kanıtlamak ve zararlarını göstermek için araştırmalarını sürdürüyor. Son yapılan araştırmalardan birinde “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler) maddesinin, insan vücudundaki hormonları ve fetal gelişimi bozuyor.

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS (perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler) maddesinin, insan vücudundaki hormonları ve fetal gelişimi bozuyor. Erkeğin gelecekteki “üreme kapasitesi”, büyük ölçüde testislerin hamileliğin ilk üç ayında rahim içinde gelişmesiyle tanımlandığı için bu kimyasallar sperm kalitesini de bozucu nitelik taşıyor.

PFAS NEDİR?

PFAS, tipik olarak binlerce ürünü suya, lekeye ve ısıya dayanıklı hale getirmek için kullanılan yaklaşık 12.000 kimyasaldan oluşan bir madde. İnsanlarda ve çevrede birikirler ve doğal olarak parçalanmadıkları için “sonsuz kimyasallar” olarak adlandırılırlar.

PFAS'ın, kanser, doğum kusurları, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı ve azalmış bağışıklık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlandı.

864 GENÇ ERKEK İNCELENDİ

Guardian'ın haberine göre, araştırma, 1996 ve 2002 yılları arasında hamile olup da ilk üç aylık dönemlerinde kan örneği veren kadınlardan doğan 864 genç Danimarkalı erkekte sperm özelliklerini ve üreme hormonlarını inceledi.

Araştırmacılar, 15 PFAS bileşiği için annelerin kanını kontrol etti ve araştırmaya dahil edilecek kadar yüksek seviyelerde yedi tane buldu.

Sonuçlara göre, söz konusu kimyasallara daha fazla maruz kalan kadınların çocuklarının sperm sayısı ve kalitesi düşük seviyede çıktı. Araştırmacılar, bunun kısırlığa yol açabileceğini belirtti.

Araştırmada yer alan doçent doktor Sandra Sogaard Tottenborg, “Çalışmalarımızın sonuçları dünyada belirsiz nedenlerle yükselen kısırlık bulmacasının önemli bir parçası. Ayrıca son derecede önemli; ne kadar çok bilirsek, o kadar çok önleyebiliriz” dedi.