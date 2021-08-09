Persentil nedir?Kız çocuklarında Persentil nasıl olur?

Bilim dünyasında büyüme eğrisi olarak bilinen persentil son dönemlerde birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Özellikle gelişim çağında çocuğu olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı bu konu, oldukça popüler olmaya başlamıştır. Peki persentil nedir, ne anlama gelmektedir? Boy-kilo persentil hesabı neden önemlidir? Persentil hesaplama nasıl yapılmaktadır? Persentil hesaplama tablosu nasıl olmaktadır? Erkek Persentil nasıl olur? Kız Persentil nasıl olur?

Persentil tablosu olarak bilinen ve çocukların boy ve gelişim ortalamalarının gösterildiği persentil eğrisi son dönemlerde oldukça popüler olan konuların başında gelmektededir. Özellikle ebeveynler sağlıklı bir kız çocuğunun persentil eğrisinin hangi aralıkta olduğunu öğrenmek istemektedir. Yapılan araştırmalar persentil eğrisinin kız çocuklarında 3 ila 97.seviye aralıklarında olması gerektiğini söylemektedir. İşte tüm detayları ile persentil tablosu ve kız çocuklarında persentil eğrisi…

Persentil nedir, ne anlama gelmektedir?

Özellikle büyüme kavramının takip edilmesinde oldukça sık kullanılan bir tabir olan büyüme eğrisi, Dünya Sağlık örgütü tarafından dizayn edilerek hazırlanmıştır. Ebeveynlerin çocuk gelişiminde en çok dikkat etmesi gereken hususlardan biri olan persentil eğrisi, çocukların yeteri kadar büyüyüp büyümediğini göstermektedir. Bu eğri genel olarak bir çocuğun doğumu ile birlikte gösterdiği gelişimi ve ulaşması gereken gelişim evresini ortaya koymaktadır. Bu sayede ebeveynler sağlıklı birer çocuklarının olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilmektedirler. Ayrıca bu eğri sayesinde karşılaşılan herhangi bir büyüme sorununda, sorunun teşhis edilmesi oldukça kolaylaşmaktadır.

Persentil eğrisi belirlenirken bir çocuğun cinsiyeti, yaşadığı yer ve bu yerin özellikleri temel alınarak kapsamlı bir tablo hazırlanmaktadır. Bu tablo neticesinde bebeklerin fiziksel olarak gelişimlerinin yeterli olup olmadığı görülebilmektedir.

Persentil hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Uzmanlar tarafından önerilen persentil ölçümü ayda en az bir kere şeklindedir. Boy ve kilo üzerinden yapılan persentil ölçümünün en kötü ihtimalle üç ayda bir yapılması gerekmektedir. Tablo üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde boy, kilo ve baş çevresi uzunlukları ile çakıştırılarak çocuk hakkındaki persentil değerine ulaşılabilmektedir.

Persentil tablosu birçok değerin bir arada olduğu bir tablodur. Bu sebeple tabloda yer alan bu değerlerin ne anlama geldikleri oldukça önemlidir. Tablodaki değerler şunu ifade etmektedir.

0-10 arasındaki persentil değeri en düşük olarak sunulan değerdir. Bu değer aralığı bize bebek gelişiminin bir tık geride olduğunu göstermektedir. Bu evrede doktora başvurularak daha detaylı tetkikler yapılabilir.

10-25 arasındaki persentil değeri düşük olarak bilinen bir aralıktır. Bu aralıkta yer alan çocukların özellikle düzenli olarak persentil değerleri ölçülmelidir.

25-75 arasında yer alan persentil değeri normal olarak kabul edilen bir değerdir. Bu değer aralığındaki çocukların gelişimi normal olarak görülmektedir. Ayrıca bu aralıkta yer alan öğrencilerin beslenmelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra üç ayda bir olacak şekilde persentil değerlerinin ölçülmesi oldukça hayatidir.

75-90 arasında yer alan persentil değeri oldukça yüksektir. Bu aralıkta yer alan çocukların normal olarak sayılabilecek yaşıtlarından boy ve kilo nezdinde daha ileri düzeyde oldukları bilinmektedir.

90-100 arasında yer alan persentil değeri ise çok yüksek olarak görülen bir aralıktır. Bu durumda da çocuğun gelişimi oldukça yüksek seviyede ilerler. Bu sebeple doktor kontrolü oldukça elzemdir.

Kız Persentil nasıl olur?

Sağlıklı bir kız çocuğu için persentil değeri 3. ve 97.seviye arasında olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan kız çocuklarının gelişiminde belli problemler gözlemlenebilir. Bu sebeble doktor kontrolü eşliğinde boy ve kilo ölçümleri ile persentil değerinin belirlenmesi ve uygun teşhisin konulması oldukça elzemdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.