Pepino meyvesi kanserden koruyor

Son yıllarda adını duymaya başladığımız pepino tropikal iklim meyvesidir ve kavun ile muz karışımı bir tada sahiptir. Ülkemizde de Antalya civarında üretimine başlanan pepino Amerikalılar tarafından sağlık iksiri olarak görülüyor. Peki pepino meyvesinin faydaları neler? Pepinonun zararları var mı? Pepino nasıl tüketilmeli? Sizler için derledik...



Görünüş itibariyle kavuna benzeyen pepino tropikal bir iklim meyvesidir. Akdeniz iklimine uyum sağlayan pepino ülkemizde Antalya'da yetiştirilmektedir. Tadı muz, kavun karışımı olan bu meyve ilkbahar ortalarından itibaren satılmaya başlanmaktadır. Pepino sulu, bol etli, ebatı kavundan küçük lezzetli bir tropik meyvedir.

Pepino meyvesinin vücudumuza faydaları neler?

Son yıllarda popülerliği artan pepino vücut direncinin artmasını sağlar. Solunum yollarında enfeksiyonları önler. Boğazlarımızı virüsten arındırır ve akciğere giden havayı temizler.

Çocukların da tüketmesi gereken meyvelerdendir. Çünkü çocuklarda vücut gelişimine destek olur.

Şeker indeksini düzenlediği için şeker (diyabet) hastaları rahatlıkla tüketebilir. İçeriğinde nadir bulunan K vitamini vardır ve bu vitamin sayesinde kanın pıhtılaşmasını hızlandırır. Hemofili hastalığı gibi riskli hastalıklara fayda sağlar. Uyku problemlerine iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırır, mide hazımsızlığını giderir ve uzun süreli tokluk hissi verir.

Hücreleri yeniler ve genç kalmasını sağlar. Kanser oluşumunu önler. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve bu sayede kan basıncını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarını önler.

Vücudumuza herhangi bir zararı var mı?

Pepinoyu hamile kadınlar bile rahatlıkla tüketebilir. Sadece dozunda tüketmek önemlidir. Çünkü fazla tüketilen pepino meyvesi ishale neden olabilir. Ayrıca olgunlaşmamış pepino alerjiye de sebebiyet verebilir.

Olgunlaşmış pepino meyvesi nasıl olmalı?

Ham pepino tüketmek şiddetli alerjiye sebep olur. Bu yüzden satın alırken olgunlaşmış olanları tercih etmelisiniz. Almanız gereken pepiyo şekil olarak tam oval olmalı ve üzerinde mor çizgileri olmalıdır.

Pepino meyvesi nasıl tüketilmeli?

Pepino kavun gibi dilimlenerek tüketilir. Yeşil salatalarınıza ekleyebileceğiniz gibi püre haline getirdiğiniz pepino meyvesini dondurmalara ve tatlılara da katabilirsiniz.

Kaç çeşit pepino vardır?

Pepinonun birden fazla çeşidi bulunmaktadır. En bilinenleri ise schmidt, kawi, suma, asca, lincoln, gold, golden litestipe, miski ve comeraya çeşitleridir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.