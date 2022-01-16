PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testinin eylül ayında zorunlu yapılmasının ardından birçok yerde test sonucu alınmaya başlandı. Özellikle uçak seyahatlerinde sorgulanan testlerin zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte PCR testi detayları...

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testinin eylül ayında zorunlu yapılmasının ardından birçok yerde test sonucu alınmaya başlandı. Özellikle uçak seyahatlerinde sorgulanan testlerin zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte PCR testi detayları...

PCR Testi Zorunluluğu Kalktı Mı?

Salgının son dönemi ile ilgili alınan bazı kararların bir önceki toplantı sonrasında yazılı olarak paylaşıldığını hatırlatan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.