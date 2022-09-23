Pcr Testi Nedir? Pcr Testi Nasıl Yapılır?

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir. Bu test korona virüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. 2020 Yılında tüm Dünya üzerinde büyük bir salgın olan korona virüs bulaşıcı hastalığında kullanımı yapılır. PCR testi nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kimler PCR testi Yaptırmalı? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

PCR Testi Nedir?

PCR testi nedir, neden kullanılır? PCR, polimeraz zincir reaksiyonu anlamına gelmektedir. Virüs gibi belirli bir organizmadan genetik materyali tespit etmek için yapılan bir test olarak tanımlanır. Test sırasında virüs sizde var ise, test bir virüsün varlığını algılar. Bu test, artık virüs bulaşmadıktan sonra bile virüsün parçalarını tespit edebilmektedir.

COVID-19 PCR Testi Nedir?

COVID-19 için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi, üst solunum yolu numunenizi analiz ederek COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin genetik materyalini (ribonükleik asit veya RNA) arayan moleküler bir testtir. Bilim adamları, örneklerden küçük miktarlardaki RNA'yı, varsa SARS-CoV-2 saptanabilene kadar çoğaltılan deoksiribonükleik aside (DNA) yükseltmek için PCR teknolojisini kullanır. PCR testi, Şubat 2020'de kullanıma izin verildiğinden beri COVID-19 teşhisi için altın standart test olmuştur.

Kimler COVID-19 İçin Test Yaptırmalıdır?

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz, sağlık hizmeti sağlayıcınız COVID-19 için test önerebilir: