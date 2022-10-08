Patates ve soğan nasıl saklanmalı? Patates ve soğan birlikte ya da buzdolabında saklanır mı? Patates ve soğan yıkanır mı?

Neredeyse her yemekte soğan ve patates kullanılır. Alışveriş listesinin en başındadır. Meyve ve sebze gibi hemen bozulmasa da yine de uygun koşullar altında saklamak hem ömrünü hem de tazeliğini koruyor. Peki nedir bu uygun koşullar? Patates ve soğan nasıl saklanmalı? Patates ve soğanın ömrü nasıl uzatılır, buzdolabında saklanır mı;? Patates ve soğan yıkanır mı?

Uzun süre bozulmadan durabilse de uygun saklama şekli patates ve soğan için de oldukça önemli. Patates ve soğan nasıl saklanmalı? Patates ve soğanın ömrü nasıl uzatılır? Patates ve soğan yıkanır mı?

Bilinenin aksine patates ve soğan yıkanmaz. Ancak kullanacağınız zaman yıkamak daha doğrudur. Patatesin üzerindeki topraklar iyice temizlenmeli. Bu işlem için kullanılmayan temiz mutfak fırçalarından veya hiç kullanılmamış kuru bir çift taraflı süngerin sert olan tarafı ile patatesleri topraklarından temizlemek mümkün. Tabii bu sırada patatesin kabuğuna zarar vermemeye özen gösterilmeli. Eğer patateslerin yüzeyinde çatlaklar fark edilirse, bu patatesler saklanmadan kullanıma alınmalı.

Patatesleri buzdolabına koymayın

Patatesler kesinlikle neme ve güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Eğer uzun bir süre boyunca saklamak istiyorsanız evinizin serin ve güneş görmeyen yerlerinde saklayın. Buzdolabı ortamı +4 derece olduğu için patateslere uygun değildir. Patatesleri saklamak için sepet ya da çuval tercih edilebilir. Eğer o anda elinizin altında bu malzemeler yoksa, nemsiz temiz bir kutu da işinize yarayacaktır. Ayrıca her hafta patatesleri kontrol edip, çatlak, çürük ya da bozulmaya başlamış olan patatesleri ayıklamalısınız.

Patates ve soğan birlikte mi saklanmalı?

Patates ve soğanlar birbirinden farklı yerlerde saklanmalıdır. Aynı poşet veya kutuda saklanmamalı. Birlikte muhafaza edildiklerinde etkileşime girerler ve soğanların erken bozulmasına sebep olur. Aynı şekilde buzdolabı da soğan saklamak için uygun değildir. Soğanları evinizin serin ve güneş görmeyen bir yerinde, çok nem olmayan bir ortamda saklamalısınız. Eğer soğanları çuvalda saklıyorsanız, asla beton ile temas ettirmemelisiniz.

İsterseniz soğanları doğradıktan sonra da bir süre muhazafa edebilirsiniz. Kesilen fazla soğanları, havası alınmış kap ya da kilitli poşetler içerisinde derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda saklanan soğanlar, dışarıda saklananlara göre çok daha uzun süre kullanılabilirler. .