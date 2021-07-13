Parol nedir? Parol ne işe yarar?

Parol birçok kişi tarafından ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple internette hakkında sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Peki parol ne işe yarar? Parol güvenilir midir? Parol tabletlerinin yan etkileri nelerdir? Hamileler parol kullanabilir mi?

Birçok kişi tarafından ateş dürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan parol, oldukça yaygın olarak kullanılan bir ilaç türüdür. Bu kadar çok kullanılması, hakkında soru işaretleri de doğurmaktadır. İşte tüm detayları ile parol ve etkileri…

Parol nedir? Parol'u kimler kullanabilir?

Günlük yaşantımızda hafif ve orta derece sayılabilecek ağrıların giderilmesinde kullanılan parol, kısa vadede yaşanan diş ağrısı, migren ve adet döneminde yaşanan ağrılarını dindirme özelliğine sahiptir. Parol tablet ilacı, diğer birçok ilacın aksine düzenli olarak kullanılmaması gereken ilaçlardandır. Ağrı yaşandığı dönemde ve ihtiyaç dahilinde kullanılması gereken parol, herhangi şikayet olmadığı zaman veya ağrı dindiği zaman kullanımına son verilmelidir. Parol, her ne kadar rahatlıkla ulaşılabilecek bir ilaç olsa dahi, doktor kontrolünde kullanılması en ideal olanıdır. Özellikle bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku hali gibi yan etkileri olan parol ilacı, hamilelerde veyahut emziren kadınlarda ciddi olumsuz etkilere sebebiyet verebilir. Bu sebeple, hamile ya da emziren kadınlar parol ilacı almadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Ayrıca alkol ile alınması veya yüksek dozda kullanılması da oldukça sakıncalı olan parol, karaciğer de ciddi hasarlara sebebiyet verir.

Parol ne için kullanılır?

Yaşanılan ve ağır olmayan ağrılarda kullanılır.

Uzun süren migren ya da baş ağrılarında kullanılır.

Diş ağrılarında kullanılır.

Adet dönemlerinde yaşanan sancıyı dindirmek için kullanılır.

Nevralji'de kullanılır.

Çok şiddetli olmayan romatizma ağrılarında kullanılır.

Kas ve eklem ağrılarını azaltmada kullanılır.

Gripten kaynaklı yüksek ateşin düşürülmesinde kullanılır.

Parol nasıl kullanılır?

Parol ilacını kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir. Diğer kullanılan ilaçlar ve alınan tedaviler göz önünde bulundurularak doktor tarafından kullanım kararı verilmelidir.

Parol çiğnenmeden bol su vasıtasıyla alınabilir.

Aç karnına içilmesi etkisini daha da artıracaktır.

Günlük tavsiye edilen kullanım dozu 1-2 tablettir ve 4 ila 6 saat aralıklarla alınması önerilir. 8 tabletten fazlasının kullanılması ciddi sorunlara yol açar.

Çift doz olarak kesinlikle kullanılmaz.

Etkisinin yeterli olunmadığı düşünüldüğünde, doktor tavsiyesi dışında alınan miktarda değişiklik yapılmaması gerekir.

İlaç ihtiyaç halinde kullanılmalıdır.

İlaç nasıl reçete edildiyse öyle alınmalıdır.

Parol ilacının ne kadar alınmalıdır?

Parol ilacının günlük kullanımı yetişkinler ve çocuklar için farklılık göstermektedir. Yetişkinlerde tavsiye edilen kullanım oranı 1000 mg olan parol, günde iki defa olarak kullanılmalıdır. İhtiyaç halinde günlük doz 4000 mg çıkartılabilir. Çocuklarda ise kullanım dozu yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. 12 yaş ve üzeri çocuklar için günlük kullanım dozu 500 mg'dir. 12 yaşından küçük çocuklara ise kilolarına göre bir düzenleme yapılır. 6 yaşından küçük çocuklar parolun şurup formunu tüketmeleri gerekmektedir. 2 yaşından küçük çocuklar ise kesinlikle kullanmamalıdır.

Parol'un fazla kullanılması neye sebebiyet verir?

Parol her ne kadar hafif ve orta şiddetli ağrıları dindirse de fazla kullanımı birçok probleme yol açabilir. Özellikle günde 4000 mg'dan fazla veyahut uzun vadeli kullanılan parol, karaciğer hasarına, gastrointestinal kanamaya ya da hipertansiyona sebebiyet verebilir. Bunların yanı sıra iştahsızlık, solgunluk, mide bulantısı ve kusmada kısa vadede görülen sorunlardan bazılarıdır.

Parol'un yan etkileri nelerdir?

Parol ilacının hafif yan etkileri şöyledir;

Bulantı, kusma veya hazımsızlık gibi mide rahatsızlıkları

İshal

Baş dönmesi

Uyku hali

Ciltte kızarıklık

Parol ilacının ciddi yan etkileri ise şöyledir;

Yüz veya dudakta şişme, nefes almada ve yutmada zorluk, döküntü, sulu kabarcıklar gibi alerjik reaksiyonlar

Nefes darlığı (bronş spazmı)

Çok su içme ve idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma (böbrek hasarları)

Halsizlik, solukluk ve yorgunluk (anemi)

Sıkça enfeksiyonel hastalıklar geçirme

Trombosit düşüklüğü; kırmızı morartılar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı

Yorgunluk, bulantı, paslı dil, sarılık, yüzde lekeler (siroz ve fibroz dahil karaciğer bozuklukları)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.