Pankreas Kanseri Nedir, Neden Olur? Pankreas Kanseri Risk Faktörü Nedir?

Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler? Pankreasın herhangi bir bölümünde kötü huylu kitleler, pankreas kanseri olarak adlandırılır. Bu kanseri türü özellikle de 60-80 yaş aralığında karşılaşılmaktadır. Pankreas kanseri hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas, yanında yatan ince bir armut gibi şekillendirilmiş yaklaşık 6 inç uzunluğunda bir bezdir . Pankreasın daha geniş olan ucuna baş, orta kısmına gövde, dar olan ucuna ise kuyruk adı verilir. Pankreas mide ile omurga arasında yer alır.

Pankreasın vücutta iki ana görevi vardır:

Yiyecekleri sindirmeye (parçalamaya) yardımcı olan meyve suları yapmak.

İnsülin ve glukagon gibi kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olan hormonlar yapmak.

Bu hormonların her ikisi de vücudun yiyeceklerden aldığı enerjiyi kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur.

Sindirim suları ekzokrin pankreas hücreleri tarafından yapılır ve hormonlar endokrin pankreas hücreleri tarafından yapılır. Pankreas kanserlerinin yaklaşık %95'i ekzokrin hücrelerde başlar.

Pankreas kanseri, pankreas dokularında malign (kanser) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır. Bu hastalığı sigara ve sağlık geçmişi riskini etkileyebilir. Pankreas kanserinin belirti ve semptomları sarılık, ağrı ve kilo kaybını içerir. Pankreas kanserini erken teşhis etmek oldukça zordur. Bununla birlikte pankreası inceleyen testler pankreas kanserini teşhis etmek ve evrelemek için kullanılır.

Pankreas Kanseri Risk Faktörleri Neler?

Pankreas kanseri için risk faktörleri şunları içerir: