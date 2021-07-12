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Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yeni aşı açıklaması

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, salgında yeni varyantlarla ilgili yaptıkları açıklamalarda, gerekirse 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebilecek durumda olduklarını belirtti.

3 Saat Önce
2021-07-12 13:00:11
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yeni aşı açıklaması

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Koronavirüs'e karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, salgında yeni varyantlarla ilgili yaptıkları açıklamalarda, gerekirse 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebilecek durumda olduklarını belirtti.

Fransız Les Echos sitesine konuşan BioNTech kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin, Koronavirüs'ün etkisinin sürdüğünü ve zamanla daha dirençli hâle gelebileceğini söyledi.

Türeci ve Şahin, şu anda kurdukları sistemle gerektiği durumda 100 gün içinde yeni bir Koronavirüs aşısı geliştirebileceklerini belirtti.

Uygulanan BioNTech aşısını değerlendiren Şahin, “Aşımız iki tür koruma sağlıyor. Birincisi virüsü nötralize eden antikorlar diğeri ise T hücreleri ile geliştiriliyor" dedi. BioNTech aşısının varyantlara karşı yeni bir versiyonunun da Ağustos ayında klinik denemelere başlayacağını belirten Şahin, aşının böylelikle Delta varyantına karşı daha iyi performans göstermesine izin verebileceğini belirtti.

Şahin, "Gerçekten ihtiyaç duyulursa 100 gün içinde yeni bir aşının elde edilmesini sağlayabiliriz” diye ekledi.

"Üçüncü doz gerekebilir"

Türeci, şu an için ise Delta varyantı gibi yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, muhtemelen üçüncü bir doz aşının yapılmasının gerekli olabileceğini belirtti.

Türeci konuya ilişkin "Spike proteinindeki belirli antikor bağlama bölgeleri mutasyona uğruyor. Klinik denemelerimiz, yüksek sayıda antikorla bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve dolayısıyla enfeksiyona karşı koruma sağladığı için üçüncü dozun büyük olasılıkla yararlı olacağını göstermiştir" dedi.

Türeci, ikinci ve üçüncü doz arasındaki sürenin kararının ise laboratuvarlara değil, ülkelerin yetkililerine ait olacağını ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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