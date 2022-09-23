ÖSYM'den TUS açıklaması bekleniyor I Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) bugün açıklanıyor mu? TUS ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları 2022

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için 'Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak' açıklamasını yapmıştı. Adaylar merakla ÖSYM'den TUS açıklaması bekliyor. Peki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) bugün açıklanıyor mu? TUS ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları 2022

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2022 yılında 2. kez 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluştu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların eylül ayında açıklanacağı duyuruldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. İşte, TUS Sonuç takvimi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirterek, şu bilgileri vermişti:

"Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum. 'Beyaz reform' diye adlandırdığımız yeni dönemde kamuya dönüşün çok yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Birtakım özlük haklarının devreye girmesiyle kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için daha cazip olacağını göreceğiz."