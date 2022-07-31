Osteoporoz (kemik erimesi) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi
Osteoporoz (kemik erimesi) ne? Osteoporoz (kemik erimesi) belirtileri? Osteoporoz (kemik erimesi) sebepleri neler?Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki insanların yüzde 25'inde kemik erimesi bulunmakta.Yaygın bir sağlık sorunu olan kemik erimesi hakkında vatandaşlar belirtilerinin neler olduğunu merak etmekte. Sizler için bu konu hakkındaki tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar...
2022-07-31 15:04:39
Osteoporoz (Kemik Erimesi) Nedir?
Kemik erimesi nedir? Toplumda yaygın bir sağlık sorunu olan Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi durumu olarak tanımlanır.
Osteoporoz (Kemik Erimesi) Belirtileri Neler?
Toplumun dörtte birinde görülen kemik erimesi hastalığı belirtileri şu şekilde sıralanmakta:
- Omurga içerisinde kırık veya çökmüş bir omurun neden olduğu bel ağrıları
- kemiklerin eğrilmesine bağlı olarak boyun kısalması
- Kamburlaşma ve çarpık duruş
- kırılma ve çatlamalar
Osteoporoz (Kemik Erimesi) Nedenleri
- Yetersiz kalsiyum, fosfor ve D vitamini alımı
- Kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması
- Kadın cinsiyet
- Menopoz sonrası dönemde olmak
- İlaç kullanımı
- Yumurtalık yetmezliği
- İleri yaş
- Genetik yatkınlık
- Şeker hastalığı
- Kan şekerinin kontrolsüz yükselmesi
- Düşük vücut ağırlığına sahip olma
- Vücutta normalden daha fazla kortizol hormonunun üretilmesi
- Cinsiyet hormonlarındaki düşüklükler
- Tiroit hormonlarına ilişkin bozukluklar
- Adrenal bez hastalıkları
- Steroid içerikli ilaç kullanımı
- Sigara ve alkol kullanımı
- Hareketsiz yaşam tarzı gibi durumlar kemik erimesi sağlık sorununu beraberinde getirmektedir.
Osteoporoz (Kemik Erimesi) Ne İyi Gelir?
- Süt
- Kuru meyveler
- Badem
- Brokoli
- Marul
- Ispanak
- Balık çeşitleri
- Kayısı
- Kemik sağlığı için kalsiyum alımını
- Sigara ve alkolden uzak durun
- Günlük yaşamda fiziksel aktivitelerde bulunun
- Asansör yerine merdiven çıkın
- Sık sık yürüyüş yapmak gibi durumlar kemik erimesini önleyebilecekler arasında yer alır.
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