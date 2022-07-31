Osteoporoz (kemik erimesi) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Osteoporoz (kemik erimesi) ne? Osteoporoz (kemik erimesi) belirtileri? Osteoporoz (kemik erimesi) sebepleri neler?Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki insanların yüzde 25'inde kemik erimesi bulunmakta.Yaygın bir sağlık sorunu olan kemik erimesi hakkında vatandaşlar belirtilerinin neler olduğunu merak etmekte. Sizler için bu konu hakkındaki tüm detaylara haberimizde değineceğiz. İşte tüm detaylar...