Oruçluyken hacamat yapılır mı? Hacamat orucu bozar mı?

Hacamat, kesici alet yardımıyla deriye ufak çiziklerle açılan ve bu çiziklerden vakum yolu ile kan alınma işlemine denir. Hacamat yaptırmak birçok hastalığın önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle birçok kişi hacamat yaptırmaktadır. Ramazan ayında hacamat yaptırmak isteyen kişiler, oruçluyken hacamat yaptırmanın oruca zarar verip vermediğini araştırmakta. Peki, Ramazan ayında hacamat yaptırılır mı?

Hacamat eski uygarlıklardan günümüze kadar gelen bir tedavi yöntemidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yaptırıldığı bilinen hacamatı son yıllarda birçok kişi tercih etmeye başladı. Bazı durumlarda hacamat yaptırmak sağlık açısından riskli olduğu bilinmekte. Ramazan ayında hacamat yaptırmak isteyen kişiler “ Oruçlu iken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?” sorusunun cevabını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Hacamat yaptırmak orucu bozar mı?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur." (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah'ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi "Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır." şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

Hacamatın faydaları nelerdir?

1- Kireçleme, bel tutulması, baş ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtığına bağlı ağrılarının giderilmesi hacamat faydaları arasındadır.

2- Hacamat yaptırmak doğal kortizonu yükseltir. Bu da ağrıların yok olmasına sebep olur.

3- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücudun direncini arttırır.

4- Tansiyonun dengelenmesinde faydalıdır

5- Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine iyi gelir.

6- Düzenli hacamat olmak dokularda biriken gaz ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

7-Hacamat kan üretimini düzenler.

8-Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır. Başından hacamat olan bir insan bunu hemen fark eder. Çünkü hacamatın etkisi hemen zuhur eder

9-Psikolojik ve sinirsel hastalıkların tedavisinde yardımcı olur.

10-Karaciğer ve dalaktaki hastalıkların tedeavisinde yardımcı olur.

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