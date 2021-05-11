Op. Dr. Salih Onur Basat - Karın germe estetiği ile sarkmalara son

Özellikle gebelik süreci ve dramatik kilo kayıplarından sonra ciltte gevşemelerin ve sarkmaların olabildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Onur Basat, kilo alındığında başta karın olmak üzere vücudun farklı bölgelerindeki cildin genişlediğini, gerildiğini, ciltteki elastin ve kolajen liflerinin zarar görebildiğini dile getirdi.

Kilo verdikten sonra da ciltdokularındaki liflerin yeniden toparlanabilme yetilerinin azaldığı için ciltte sarkmalar meydanageldiğini vurgulayan Op. Dr. Salih Onur Basat, obezite ameliyatlarıolanlar için de en büyük soru işareti olan karın sarkmalarının kozmetik bir sorun halinegeldiğinde karın germe ameliyatı ile çözülebildiğini anlattı.

En sık tercih edilen vücut şekillendirme ameliyatlarının başında geliyor

“Abdominoplasti” ya da “TummyTuck” olarak adlandırılabilen karın germe ameliyatlarının ensık tercih edilen vücut şekillendirme operasyonları arasında yer aldığına dikkat çeken Op. Dr. Salih Onur Basat, karınbölgesindeki sarkmış derinin alınması, fazla yağların çıkarılması ve karın bölgesine dahaestetik bir görüntü kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen karın germe ameliyatları sırasındabağ doku ve kaslarınsıkıştırıldığını ifade etti.

Bağ doku ve kasların sıkıştırıldıktan sonra ise yenidenyapılandırıldığını söyleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, karın germe ameliyatının tek başına bir kilo verme yöntemi olarak görülmemesigerektiğini dile getirdi. Op. Dr. Salih Onur Basat, kilo kontrolünü sağlayan ancak ciltteki sarkmalar nedeniyle özgüveni azalan vekozmetik kaygılar yaşayan kişilerin karın germe operasyonuna başvurabildiklerini belirtti.

Karın germe ameliyatında planlama önemli

Genel anestezi altında gerçekleştirilen karın germe ameliyatının, sezaryen izinin hizasında ancakyanlara doğru daha uzun şekilde açılan bir kesiden gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. Salih Onur Basat, kesinin uzunluğunun ve şeklinin karın bölgesinde yapılması planlananların kapsamına göre farklılaşabileceğini ifade etti.

Op. Dr. Salih Onur Basat, ‘'Kesi atıldıktan ve ciltdokusu kaldırıldıktan sonra fazla cilt çıkarılır, bölgedeki bağ dokular ve kaslar onarılarakyeniden yapılandırılır. İşlemler tamamlanınca bölge estetik dikiş ile kapatılır. Karın germe operasyonu sonrası hastaların 1-2 gün hastanede kalması gerekebilir.Ameliyat sonrası 3-4 saatlik zaman diliminde hasta yavaş yavaş yürümeye başlayabilir.İyileşme sürecinin mümkün olduğunca hızlı tamamlanması için hastaların cerrah önerilerineuymaları önemlidir'' şeklinde açıklama yaptı.

Karın germe ameliyatı ile daha fit ve özgüven dolu

Karın bölgesindeki cilt sarkmalarının giderilip karın bölgesine daha estetik bir görünümkazandırıldığı karın germe ameliyatının hastaların özgüvenini yükselten ve vücut algısınıdestekleyen prosedürlerden biri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Salih Onur Basat, sağlıklı kilosuna kavuşan ve genel sağlık durumuoperasyon için uygun olan kişilerin karın germe ameliyatı ile zayıflama sonrası oluşansarkmalara veda edebileceklerini belirterek sözlerini bitirdi.

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