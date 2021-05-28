Op. Dr. Hüseyin Kandulu -Meme Büyütme Operasyonu

Estetik cerrahi alanında en çok yaygın olarak tercih edilen uygulamalardan bir tanesi de meme büyütme estetik operasyonudur. Meme büyütme operasyonlarının yaklaşık 1800’lü yıllarda başladığı bilinir. Bu bakımdan tarihi çok eski yıllara dayanan meme büyütme operasyonları, 1950 yıllarından sonra da çok fazla rağbet görerek, günümüze kadar başarıyla taşınmıştır.

Günümüzde ise teknolojinin ve estetik cerrahisi branşının çok yüksek standartlarda gelişmesi ile beraber, meme dikleştirme operasyonları da daha kısa sürede ve başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Op. Dr. Hüseyin KanduluKimdir?

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C ‘nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahialanında ki “Minimal Sütür Tekniği ile MikrovaskülerAnastamoz Uygulamalarında Kitosan'ın Etkisi” isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır.Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan DrKANDULU , ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU'nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul'a dönerek , İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı'nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (VaserHi-Def , VaserLiposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ‘ da çalışmış üst eğitimler almıştır.

2015 yılında İstanbul'da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (EuropeanCollege of AestheticMedicine&Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco , Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina'da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul , Dubai , Doha ve Atina' da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir. İleri düzey vücut şekillendirme kursları , ileri düzey liposuction teknikleri , ileri düzey ve yüksek volümde yağ transferi ile meme ve kalça şekillendirme, gıdı ve jawline şekillendirme, yüze yağ enjeksiyonu, yağ transferli meme küçültme ve agresif liposakşınlı karın germe ve yağ veya yağ transferli meme implantı ile meme büyütme ameliyatlarını kapsamaktadır.

Meme Büyütme Estetiği

Augmentasyonplastisi olarak da bilinen meme büyütme estetiği, memelerin hacmini artırmak ve memelere daha estetik bir görünüm kazandırmak için yapılan cerrahi bir operasyondur. Meme büyütme uygulaması kapsamında meme implantları, meme dokusu ve göğüs kaslarının hemen alt kısmına yerleştirilir.

Özellikle meme büyütme ameliyatı yaptırmanın pek çok nedeni olabilir. İki memeden bir memenin çok küçük olması veya iki memenin de çok küçük olması kadınlardan özgüven sorunları yarattığından, meme büyütme operasyonları da çok ilgi görmektedir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Elbette ki meme büyütme estetik operasyonları, birçok nedene bağlı olarak yapılabilir. Bu kapsamda meme büyütme operasyonunun çeşitli nedenleri olabilir. Pek çok kadın, küçük memelerden dolayı özgüven eksikliği yaşamaktadır. Bu bağlamda da kadınlar, meme büyütme operasyonlarına ihtiyaç duyar. Elbette sadece küçük memeleri büyütmek için meme büyütme operasyonları yapılmaz.

Meme büyütme operasyonları birçok nedene bağlı olarak yapılır. Göğüslere daha dolgun ve estetik bir görünüm kazandırmak, cinsel değişim için göğüs oluşturmak, sarkan ve hacmini yitiren memelerin toparlanması sağlamak için de meme büyütme ameliyatları yapılır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Kadınların en büyük cazibelerinden bir tanesi olan meme büyütme operasyonu, alanında uzman cerrah tarafından gerçekleştirilen bir estetik operasyonudur. Meme büyütme kapsamında pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki yapay dolgu maddeleri ile meme büyütme operasyonudur.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme operasyonu da yöntemler arasında yer alan bir diğer meme büyütme yöntemidir. Bunun yanı bir diğer yöntem de silikon taktırma yöntemidir. Bilhassa silikon taktırma ile meme büyütme yöntemi, en etkili yöntem olarak biliniyor. Fakat daha sağlıklı bilgi için doktorunuza danışmanız, çok iyi bir fikir olacaktır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme operasyonu da adından anlaşıldığı gibi çok büyük göğüsleri veya sarkık olan göğüsleri, toparlamak ve küçültmek için yapılan bir estetik ameliyatıdır. Elbette ameliyat öncesi hazırlıklar yapmak, çok önemlidir. Bu kapsamda ameliyat öncesi, sigara ve alkol bırakılmalı veya ara verilmelidir.

Elbette bırakmak daha mantıklı olacaktır. Buna bağlı olarak, ameliyat öncesi ilaçların kullanılması da önerilmemektedir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar meme küçültme ameliyatı öncesi kesinlikle alınmamalıdır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Elbette her ameliyat sonrası bazı kurallara dikkat etmek gerektiği gibi meme küçültme ameliyatından sonra da dikkat edilmesi gereken birçok husus mevcuttur. Meme küçültme ameliyatından sonra yapılması gereken en önemli husus da ortalama 3 ila 5 gün boyunca dinlenmek ve bol bol istirahat etmek uygun olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için hekiminizden destek alabilirsiniz.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı kapsamında hasta ilk olarak ayakta muayene edilir. Hastanın meme başı yeri ve meme bezi miktarı ölçülür. Buna bağlı olarak hastanın beklentileri de değerlendirilecektir. Özellikle hafif bir sarkma varsa ve meme bezi miktarı kabul edilebilir düzeyde ise meme bezi altına konulan silikon meme protezi ile meme daha dolgun ve dik konuma sağlıklı bir şekilde kavuşacaktır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Meme dikleştirme için ilk olarak 18 yaşını tamamlamış olmak ve hiçbir sağlık problemine sahip olmamak gerekiyor. Meme dikleştirme kimler olmalı, sorusuna gelince, göğüsleri sarkık olan ve dikleşmesini isteyen herkes meme dikleştirme tedavisinden yararlanabilir.

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