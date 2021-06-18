Op. Dr. Erkin Önsal -Meme Büyütme Estetiği Nedir?

Bazı insanlarda ortaya çıkan bir sorun olan meme büyüklüğü aynı zamanda meme büyütme işlemleri ile ortadan kaldırılır. Söz konusu işlemler aynı zamanda iki memesinin büyüklük olarak birbirinden farklı olması nedeni ile tercih edilen bir yöntemdir. Bazı durumlarda hastanın aşırı kilolu olması da yine memelerin standartlardan daha büyük olması olarak karşımıza çıkar.

Söz konusu sorunların ortadan kaldırılması aşamasında sağlık merkezleri meme küçültme ya da büyütmeişlemlerini farklı tekniklerin kullanılması ile birlikte sağlarlar. Bu tür yöntemlerin kullanılması aşamasında hastanı durumuna bağlı olarak farklı çözümlerin ön plana çıkması muhtemeldir.

Meme Büyütme Estetiği

Estetik çözümlerin sağlanması ile birlikte hastalara farklı tedavilerin uygulanması sağlanır. Genellikle büyütme işlemlerinde hastaların meme alt kısmına kesi açılarak silikon uygulaması yapılır. Aynı zamanda bu aşamada meme alt kısmında bulunan yağlanmaların ortadan kaldırılmasına gerek duyulmaz.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Birçok bayanın estetik amaçlar için tercih ettiği söz konusu yöntemler aynı zamanda tedavisi aşamasında çeşitli sağlık sorunlarını gidermek için de tercih edilir. Bu nedenle hastaların meme büyütme işlemlerini tercihi aşamasında zorunlu haller de ön plana çıkar. Gerek zorunlu haller gerekse de estetik beklentiler ile başarılı bir şekilde uygulanan yöntemler sayesinde hastaların meme yapılarının hacim olarak artış göstermesi mümkün olur. Son zamanlarda bu tür hizmetlerin sunulması aşamasında hastanın nasıl bir meme büyüklüğüne sahip olmasını daha önceden bilerek hizmet alması gerekir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Genellikle bu aşamada ameliyatsız yöntemler ön plana çıkar. Silikon ya da daha farklı malzemelerin kullanılması ile birlikte insanların meme büyütme tedavileri sağlanmış olur. Silikon dışında ise bazen yağ enjekte edilerek bazen de hyaluronik asit uygulamaları gerçekleştirilerek hastaların memelerinin simetrik olması mümkün olur. Birçok hastanın bu aşamada kolay olduğu için bu tür yöntemleri tercih etmesi mümkündür.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Bazı insanların memeleri ortalamadan fazladır. Aynı zamanda bazı bayanlarda emzirme sonrası dönemde memelerin hacim artışının anormal seviyelere ulaşması durumu karşımıza çıkar. Bu tür nedenlerden dolayı bazı hastaların meme küçültme işlemlerine ihtiyaç duyması durumu karşımıza çıkar. Son zamanlarda aşırı kiloların bir sonucu olarak da meme küçültmenin sağlanması görülen bir durumdur.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanlar bu tür meme küçültme işlemleri sonrasında belirli bir süre memelerinin çarpmasına dikkat etmelidirler. Aynı zamanda söz konusu uygulamalar sonrasında memelerin şekil alması için çeşitli giysilerin kullanımı sağlanabilir. Bu şekilde memelerin hem ideal formlarına ulaşması ve aynı zamanda memelerin hacim olarak istenilen seviyelerde tutulması mümkün olur.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Estetik amaçlar için tercih edilen bir diğer yöntem ise meme dikleştirme işlemleridir. Memelerin çeşitli hastalıkların bir sonucu olarak sönmesi ya da bazı nedenlerden dolayı hacim kaybı yaşaması nedeni ile hastaların estetik kaygılar olmadan da bu tür hizmetleri talep etmesi ortaya çıkar.

Genel olarak bu tür hizmetlerin sağlanması aşamasında hyaluronik asit ya da benzeri malzemelerin deri altına uygulanması görülür. Bu şekilde bir nevi hacim artışının sağlanması ile birliktememe dikleştirme işleminin başarı ile ortaya konması mümkün olur.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında daha dik memeler isteyen bayanların estetik kaygıları başta gelir. Bunun dışında dikleştirme işlemlerinin hastalıkların yan etkilerinin azaltılması aşamasında tercih edildiği bilinir. Son zamanlarda bu tür hizmetlerin temini aşamasında destek almak için meme dikleştirme hizmetleri çeşitli sağlık merkezlerinde sunulan bir yöntem olarak ön plana çıkar.

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