Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?

Günümüzde daha popüler olmaya başlayan burun estetiği, burun şekil ve yapısından memnun olmayan kişilerin yaptırdığı bir işlemdir.

Pek çok avantaj sağlayan estetik işlemi, sağlık problemi olanb kişilerde de uygulanabilir. Bu sayede kişinin daha rahat nefes almasını sağlar. Kişinin daha özgüvenli olmasını sağlar. Dış görünüş açısından ve psikolojik olarak daha iyi olmasını sağlayan bir işlemdir. Koku alma duyusunun daha iyi olmasını sağlar. Horlama sorunu olan kişilerde bu sorunun sona ermesini sağlar. Burun estetiği sayesinde pek çok kişi hem dış görünüş olarak hem de sağlık açısından daha iyi hissedecektir.

Op. Dr. Ekrem Keskin Kimdir?

Op. Dr. Ekrem Keskin 1986 yılında İstanbul'da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.

Aynı tarihte Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) tercihini plastik cerrahi bölümünden yana yaptı. Sınavda dereceye girip, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünü kazandı.

Uzmanlık eğitimi döneminde eğitim sürecinin bir bölümünde 2016 yılında Cleveland Clinic Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Cleveland, OHIO-ABD'de James Zins, MD ve Raffi Gurunluoglu, MD denetimi altında burun, yüz estetiği ve meme estetiği üzerine eğitim aldı.

5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu.

Op. Dr. Ekrem Keskin, halen Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman doktorluk görevinin ardından Kadıköy'deki özel muayenesinde muayane yapmakta ve ameliyatını Medicana Hastanesi ve Acıbadem Hastanelerinde yapmaya devam etmektedir.

Burun Estetiği Nedir?

Rinoplasti işlemi olarak bilinen işlem, burnun kemik ve kıkırdak yapısının yeniden şekillendirilmesini sağlayan işlemdir. Yüz bölgesinde en dikkat çeken yerlerden biri de burun olduğundan dolayı, kişiler estetik görünümlü bir burun sahibi olmak ister. Yüz hatlarına oturan ve estetik bir burun ortaya çıkartmak için yapılan bir işlemdir. Pek çok olumlu yönü olan estetik işlemi hem kadınların hem de erkeklerin yaptırabileceği bir işlemdir. Sizler de burun şeklinizden memnun değilseniz, estetik işlemini tercih edebilirsiniz.

Burun Estetiği Nasıl Yapılır?

Rinoplasti işlemi, cerrahi olarak yapılan bir işlem olduğundan dolayı hastaya genel anestezi uygulaması yapılır. Hem açık hem de kapalı olarak yapılabilen bir işlemdir. Burun deliği arasında yer alan kısım kesilerek yapılan işlem açık işlemdir. Her iki teknikle yapılan işlemlerde oldukça kolay yapılır. İşlem süresi hastanın durumuna göre değişebilir. Genel olarak 30-60 dakika kadar kısa sürede yapılabilen bir işlemdir. Kemik ve kıkırdak yapısına herhangi bir zarar verilmeden yapılan bir işlemdir. Uzman estetik doktorları tarafından yapılması gerekir.

Burun Estetiği Kimlere Uygulanır?

Burun şeklinden memnun olmayan kişiler, yüz hatlarına en uygun burna sahip olmak isterler. Burunestetiği tam da bu noktada devreye girerek kişilerin hayalindeki burnun yapılmasını sağlar. Uzman doktorlar tarafından yapılan estetik işlemi, kemik ve kıkırdak yapısı bu işlem için uygun olan kişilerde uygulanır. Kişilerin kemik yapısının gelişimini tamamlaması açısından 18 yaş ve üzeri kişilerde uygulanabilir. Burun kemeri aşırı fazla olan kişilerde, burun ucu düşük olan kişilerde ve daha küçük burna sahip olmak isteyenlerde uygulanabilir.

Burun Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Farklı yöntemler ile uygulanabilen estetik işlemi, burun için uygulanan işlemlerde de yer alıyor. Burunestetiği açık ve kapalı yöntemler ile yapılabilen bir işlemdir. günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte kapalı yöntem daha sık tercih ediliyor. Kapalı teknik ile yapılan estetik işleminde herhangi bir iz kalma ihtimali yoktur. Daha kısa sürede ve kolaylıkla yapılabilir. Kişinin burun yapısına, cilt yapısına, kemik ve kıkırdak yapısına göre en uygun yöntem belirlenir. Kullanılan yöntemler bu nedenle kişiden kişiye göre değişebilir. İşlem yapılmadan önce kişinin fiziksel muayene edilerek yöntem belirlenmesi gerekir. Uzman doktor tarafından belirlenen teknik ile estetik işlemi kolaylıkla yapılabilir.

Burun Estetiği Fiyatları

Günümüzde kadınlar ve erkekler tarafından tercih edilen pek çok estetik işlemi yer alıyor. Burun estetiğinde de gün geçtikçe daha fazla işlem yaptırılıyor. Fiyatlar genel olarak herkese hitap edecek şekilde sunuluyor. Hastadan hastaya göre değişkenlikler yaşanabilir. Kullanılan estetik yöntemine göre fiyatlar değişir. Estetik işlemi yapan uzman cerraha ve tercih edilen estetik merkezine göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Kapalı olarak yapılan estetik işleminde fiyatlar daha uygundur. Uygun fiyat karşılığında yapılan burunestetiği sayesinde pek çok kişi hayalindeki burun şekline sahip oluyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.