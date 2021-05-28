Op. Dr. Deniz Küçükkaya - Meme Estetiği Nedir?

Meme büyütme ya da meme küçültme denildiğinde meme estetiği uygulaması akla gelse de aslında memenin sarkması durumunda dikleştirmek içinde meme estetiği operasyonun da faydalanmanız sağlanır.

Daha büyük göğüslere sahip olan kişiler sırt ağrısı ve görsel olarak da daha güzel bir görüntü elde etmek isterken küçük göğüslü hanımlar da daha iyi görünen göğüslere sahip olmak içinde estetik tercih eder. Memenin büyütülmesi ya da küçültülmesinin yanı sıra zaman içinde yaşanan deformasyonun giderilmesinde de meme estetiği gerçekleştirilir.

1977 Zonguldak doğumlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Kısa bir dönem Zonguldak'ta pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır. Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasından hemen sonra Gölcük Asker Hastenesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Sonrasında Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Mecburi hizmeti sırasında Denizli' de estetik cerrahi ameliyatlarını oldukça sık yapmış ve bu konuda basın ve halk tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir. Mecburi hizmet sonrasında 2010 yılında istifa ederek İstanbulda estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere özel çalışma hayatına başlamıştır. Dumankaya İkon'da bulunan muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Belirli aralıklarla yurtdışı hasta görüşmelerine gitmekte ve buradaki hastalarıyla birebir ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok çalışması mevcuttur. Tıp fakültesi yıllarında ve asistanlık eğitimi sürecinde tiyatroyla yakından ilgilenmiştir. Aldığı tiyatro eğitimleri sonrasında birçok profesyonel ekiple çalışmış ve oyunlarda rol almıştır. Kısa bir dönem sinemayla da ilgilenip kısa filmlerde rol almış ve festivallere katılmıştır. İş yoğunluğu nedeniyle ancak iyi bir izleyici olarak tiyatro ve sinema ile olan ilişkisini sürdürmektedir. Evli ve Rüzgar isimli bir erkek ve Cemre isimli bir kız çocuk babasıdır.

Meme Büyütme Estetiği

Meme estetiği uygulamasından faydalanarak daha büyük ya da daha küçük göğüslere sahip olabilirsiniz. Estetik bir görselliği edinmenin yanı sıra zamanla oluşan sarkma ya da kötü görüntünün giderilmesinde de estetik uygulamadan faydalanabilirsiniz.

Meme estetiği operasyonun gerçekleştirilmesi ise konusunda uzman olan hekim tarafından yapılır. İşlemlerde estetik uygulama ile ilgili tüm detaylar hekim ve hasta arasında paylaşılarak estetik operasyon belirlenen tarihte yapılır.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme estetiği operasyonu kişinin talebine göre yapılabilen estetik uygulamalardır. Ülkemizde ve dünya da en çok tercih edilen estetik uygulamalar arasında yerini alan meme estetiği sadece meme büyütme ya da meme küçültme işlemlerinde değil, aynı zamanda daha dik göğüslere sahip olmak isteyen bayanlar tarafından da tercih edilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme operasyonunda silikon kullanımlarının yanı sıra yağ enjeksiyonu ile gerçekleştirilen yöntemlerde bulunuyor. Yağ enjeksiyonu ile yapılan uygulamalarda verilen yağın zamanla bir kısmının erimesi beklenmektedir.

Bunun yanı sıra uygulanacak olan silikon protezi ile yıllar boyu kullanmanız mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili olarak hekime danışarak buna göre seçim yapmanız da önerilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme operasyonları kişinin aşırı büyük olan göğüslerinin daha ideal orana getirilmesi ile beraber kişinin özgüvenini geri kazanmasına destek olur. Sadece kişinin özgüveni değil aynı zamanda büyük göğüs nedeni ile yaşanan sağlık sorunlarından da kurtulması sağlanır.

Meme küçültme operasyonu öncesinde ilgili hekim tüm tetkiklerini tamamlar. Bedeniniz için ideal olan göğüs belirlemesinin de yapılması sonrasında hekimin belirlediği uygulamalara yer vermeniz istenir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme operasyonu sonrasında bazı detaylara dikkat etmeniz konusunda hekiminiz detaylı olarak bilgilendirecektir. Antibiyotik ve ağrı kesici ilaçları kullanmanız hekim tarafından tavsiye edilebilir.

İstirahat önerilmekte olup pansumanın ise aksatılmaması da önemlidir. 4 hafta boyunca kolun zorlanmaması ve yine aynı süre kadar da hekimin önerdiği sporcu sutyenini takmanız da önemlidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme uygulamasında öncelikle ilgili hekim tarafından muayene yapılır. Bu muayenede meme başı ve meme bezi detaylı olarak incelenerek silikon ile mi yoksa meme küçültme uygulamaları ile mi dikleştirmenin sağlanacağı belirlenir.

Birçok kişi tarafından tercih edilen meme dikleştirme zaman içinde yaşanan sarkma, kilo kabı ya da gebelik sonrasında yaşanan deformasyon için de tercih edilir. Meme dikleştirme operasyonunda konusunda uzman hekim desteği son derece önemlidir.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Meme dikleştirme operasyonu estetik uygulamalar arasında yer alıp aslında hem meme küçültme hem de meme büyütme operasyonun da içinde barındırır. Göğüsün ilgili hekim tarafından incelenmesi sonrasında dikleşmenin ve estetik görüntünün tekrar nasıl geri kazanılacağına karar verilir.

Bu kimi zaman meme küçültme de olduğu gibi toparlama ile kimi zaman ise silikon kullanımı ile gerçekleştirilebilir. Uygulanacak olan yöntemler detaylı olarak incelenerek meme dikleştirme operasyonu yapılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.