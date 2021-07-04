Op.Dr. Deniz Küçükkaya - Liposuction

İnatçı yağların ortadan kaldırılması aşamasında son zamanlarda liposuction yöntemi ön plana çıkar.

Söz konusu yöntemler sayesinde insanların belirli bölgelerinde ortaya çıkan yağlanma sorunları en aza indirilmiş olur. Aynı zamanda bölgesel incelme isteyen hastalar için tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Günümüzde kliniklerde sıklıkla karşımıza çıkan bu yöntem aynı zamanda en hızlı yağ aldırma işlemlerinin sağlanması aşamasında ön plana çıkar. Söz gelimi basen ya da karın yağlarından kurtulmak isteyen ve bunu hızlı bir şekilde yerine getirmek isteyen hastalar liposuction yöntemini kullanarak bölgesel inatçı yağlardan kurtulabilirler.

Liposuction Nedir?

Yağların eritilerek ya da parçalanarak vakum yöntemiyle vücuttan alınmasını sağlayan bu yöntem aynı zamanda karın bölgesi ya da basen bölgesi gibi alanlarda ihtiyaçları karşılamaya yarar. Genel olarak bu tür yöntemler bir kilo verme yöntemi değildir. Bu nedenle belirli hastalarda daha başarılı sonuçlar vermesi mümkün olur.

Liposuction için kimler uygundur?

Yağ aldırma olarak da isimlendirilen liposuction yönteminde genellikle kadın ya da erkek hastaların bölgesel yağ sorunlarının giderilmesi sağlanır. Aynı zamanda bu yağ aldırma işleminin sağlanması ile birlikte hastalarda başarılı sonuçlar elde edildiğinden dolayı son zamanlarda ön plana çıkar. Çeşitli yöntemleri olan bu tür operasyonlar sayesinde hastaların daha hızlı sonuç alması oldukça kolay olur.

Liposuction Sonuçları Kalıcı Mıdır?

Liposuction operasyonu kilo vermek için yapılan bir operasyon değildir. Ancak liposuction operasyonunun bölgesel yağlanmayı ortadan kaldırma aşamasında ön plana çıkan bir çözüm olarak tercih edildiği bilinir. Fakat eğer hasta operasyon sonrasında beslenme alışkanlıklarına dikkat etmez ise bu durumda hastanın yeniden kilo alması mümkün olur. Fakat liposuction yapılan alanlarda tekrar yağlanma beklenmemektedir.

Liposuction Yöntemleri Nelerdir?

Kullanılan yöntemler arasında lazer yöntemi başta olmak üzere vaser ve klasik yöntemler de kullanılır. Her bir yöntemin kendi içerisinde farklılıkları bulunur. Söz konusu uygulamalar aşamasında hastanın durumuna bağlı olarak değişen özellikler karşımıza çıkar. Özellikle son zamanlarda bu tür uygulamalar aşamasında başarılı sonuçlar veren uygulamalar ön plana çıkar.

Liposuction Öncesi

Bu işlem öncesi hastaların çeşitli ilaçları özellikle kan sulandırıcı ilaçları almaması tavsiye edilir. Söz konusu uygulamaların kullanım ile birlikte hastanın ilaç geçmişinin de doktor tarafından biliniyor olması önemlidir. Günümüzde liposuction fiyatları dışında bu tür özelliklerin biliniyor olması da gerekir. Aynı zamanda bu tür işlemlerin öncesinde kişinin sigara gibi alışkanlıklarını bir müddet terk etmesi önerilir.

Liposuction En Sık Nerelerde Tercih Ediliyor?

Belirli bölgelerde incelme için kullanılan bu yöntem daha çok gıdı, kol, meme, karın, basen, bel ya da baldır gibi kısımların yağlanma sorunlarının ortadan kaldırılması aşamasında ön plana çıkar. Aynı zamanda bu yöntemin kullanılması ile birlikte hastalarda incelme sağlanabildiğinden dolayı farklı bölgelerde de estetik bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Liposuction Sonrası Süreç

İnsanların bu tür işlemlerin sonrasında yeniden yağlanma sorunları yaşamaması için egzersizlere dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda liposuction fiyatları da yine hizmet almak şartlarını belirleyen bir unsurdur. Günümüzde hastaların beklentilerinin karşılanması aşamasında ön plana çıkan söz konusu yöntemler sayesinde başarılı bir şekilde istenmeyen yağlardan kurtulmak mümkün olur. Aynı zamanda söz konusu yöntemler sayesinde insanların beklentilerinin karşılanması sağlanmış olur.

Liposuction Fiyatları

Çeşitli sağlık merkezlerinde hastanın tedavi türüne bağlı olarak da fiyatlar değişkenlik gösterir. Söz konusu fiyatlar ve tedavi tercihleri için farklı sağlık merkezlerini güvenle tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda söz konusu uygulamalar sayesinde hastaların beklentilerinin karşılanması daha kolay olur. Hastanın özelliklerine bağlı olarak liposuction fiyatları sağlık merkezinin uygulamalarına bağlı olarak değişiklik gösterdiğinden fiyatlandırma aşamasında araştırma yapmak yerinde olur.

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