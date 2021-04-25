Op. Dr. Deniz Küçükkaya - Burun Estetiği Nedir? Ameliyat Öncesi Neler Yapılır? Nasıl Yapılır?

İnsanların güzel görünmek için başvurduğu yöntemler arasında gelen burun estetiği genel olarak önemli bir operasyondur. Bunun yanında bu işlemin dışında da çeşitli estetik operasyonlar bulunuyor. Günümüzde insanlar artık yeni tekniklerin ortaya çıkması ile birlikte bu tür estetik operasyonlara daha fazla ilgi gösteriyor. Aynı zamanda bu tür estetik operasyonlar zorunlu haller için de uygulanabiliyor.

Gerek ameliyatla gerekse de dolgu yöntemlerinin kullanıldığı bir dizi burun estetiği çözümleri bulunmaktadır. Bu tür yöntemlerin tercih edilmesinde hastanın özellikleri ön plana çıkıyor. Aynı zamanda hastanın burun operasyonundan beklentileri de yine tedavi seçimi aşamasında önemli bir unsurdur.

Op. Dr. Deniz Küçükkaya Kimdir?

1977 Zonguldak doğumlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Kısa bir dönem Zonguldak'ta pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık eğitimini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden almıştır. Uzmanlık eğitiminin tamamlanmasından hemen sonra Gölcük Asker Hastenesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Sonrasında Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Mecburi hizmeti sırasında Denizli' de estetik cerrahi ameliyatlarını oldukça sık yapmış ve bu konuda basın ve halk tarafından yoğun ilgiyle takip edilmiştir. Mecburi hizmet sonrasında 2010 yılında istifa ederek İstanbulda estetik cerrahi ağırlıklı olmak üzere özel çalışma hayatına başlamıştır. Dumankaya İkon'da bulunan muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Belirli aralıklarla yurtdışı hasta görüşmelerine gitmekte ve buradaki hastalarıyla birebir ilgilenmektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş birçok çalışması mevcuttur. Tıp fakültesi yıllarında ve asistanlık eğitimi sürecinde tiyatroyla yakından ilgilenmiştir. Aldığı tiyatro eğitimleri sonrasında birçok profesyonel ekiple çalışmış ve oyunlarda rol almıştır. Kısa bir dönem sinemayla da ilgilenip kısa filmlerde rol almış ve festivallere katılmıştır. İş yoğunluğu nedeniyle ancak iyi bir izleyici olarak tiyatro ve sinema ile olan ilişkisini sürdürmektedir. Evli ve Rüzgar isimli bir erkek ve Cemre isimli bir kız çocuk babasıdır.

Burun Estetiği

Bu tür işlemlerin yapılış amacı rinoplasti olarak adlandırılan burun estetiği olmakla birlikte aynı zamanda solunum güçlüğü çeken hastalar için de burun orta kıkırdağına müdahale edilen septo rinoplasti denilen çözümler uygulanıyor. Çeşitli yaralanmalar nedeni ile tercih edilen burun estetik çözümleri ile hastalar daha iyi bir görünüme ve daha sağlıklı bir burun yapısına sahip olabiliyorlar. Hem yaralanmaların giderilmesi hem de daha iyi bir nefes almak için burun estetiği çözümleri ön plana çıkmaktadır.

Burun Estetiği ameliyatı nedir?

Bu tür işlemler esas olarak estetik amacının dışında aynı zamanda burun düşüklüğü, burun kemeri sorunları, burun zedelenmeleri gibi farklı sorunlar için de uygulanabilir. Bu tür sorunların giderilmesinde burun estetiği ameliyatı dışında dolgu yöntemleri ile de bazı durumlarda başarılı sonuçlar elde ediliyor. Yine burun büyültme ya da burun büyütme işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında burun estetiği ameliyatı önemli bir yer tutmaktadır.

Burun Estetiği ameliyatı öncesi

Bu tür işlemlerin öncesinde hastanın kendini bu konuda hazır hissetmesi gerekiyor. Aynı zamanda hastanın bu tür bir işleme gerçekten ihtiyaç duyup duymadığı da önemlidir. Günümüzde estetik amaçların öncesinde sağlık sorunları olan ve nefes almakta güçlük çeken hastaların da bu tür yöntemleri tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Bunun dışında işlemin kısalığı ve taburcu olma sürelerinin de kısa olması nedeni ile bu yöntemin yoğun bir talep gördüğü ifade edilebilir.

Burun Estetiği Ameliyatı nasıl Yapılır?

Burun estetik işlemleri genellikle açık ya da kapalı operasyonlar şeklinde gerçekleştirilir. Aynı zamanda bu tür işlemlerin hastanın durumuna göre tercih edilmesi olasıdır. Bunun yanında hastaya uygulanan bu tür işlemlerde genel anestezi tercih ediliyor. Açık operasyon işlemlerinde hastaların burun üst kesitlerinin açılması ile işlem tamamlanıyor. Kapalı operasyonda ise hastanın burun deliklerinden girilerek işlem tamamlanıyor.

Burun Estetiği Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Bu tür estetik işlemleri nefes almakta zorluk çeken, daha iyi bir görünüm elde etmek isteyen, burun yaralanmaları olan hastalar için tavsiye edilebilir. Aynı zamanda bu tür işlemlerin uygulanmasında öncelikli olarak nefes alma zorlukları ile burun şekil bozukluğu olan hastaların öne çıktığı biliniyor.

Burun Estetiği Ameliyatı Teknikleri

Bu tür teknikler açık ya da kapalı olarak ayrılmakla birlikte, ameliyatsız burun estetiği olarak isimlendirilen dolgu yöntemi gibi yöntemler de ön plandadır. Aynı zamanda burun estetiği fiyatları da yöntemin seçilmesinde önem taşıyor.

Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası

Eskiden yapılan uygulamalarda burun içerisine tampon uygulandığı için daha ağrılı bir süreç yaşanıyordu. Günümüzde ise hava kanallarının açık tutulması amacı ile kullanılan silikon tabanlı destekler daha az rahatsızlık veriyor.

Burun Estetiği Fiyatları

Fiyat olarak bakıldığında ise genellikle sağlık merkezlerinde farklı fiyatlar geçerlidir. Bunun yanında estetik amacı ile hizmet veren estetik merkezlerinden de burun estetiği fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Günümüzde gerek fiyat gerekse de kalite olarak her sağlık merkezinin aynı nitelikte olduğunu ifade etmek mümkün değildir. Bu nedenle buru estetiği fiyatları ile ilgili araştırma yapmak önemlidir.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.