Op. Dr. Burcu Kardaş Arslan - Kürtaj Nedir?

Kürtaj istenmeyen gebeliklerin ilgili doktor üzerinden sağlıklı bir şekilde sonlandırılmasıdır. Bu uygulama doğrudan tıbbi bir işlemdir. Bu bakımdan tıbbi ameliyathane haricinde gerçekleştirilmesi mümkün olmadığı gibi, yasal kapsamda da suç teşkil eder.

Op. Dr. Burcu Kardaş Arslan Kimdir?

2006 yılından dan beri hastalarının bu özel yolculuğunda yanlarında yer alarak destekleyici ve sorun çözücü bir rol üstlenen Dr. Burcu Kardaş Arslan, açık iletişimin gücüne inandığından, uygulanması gereken işlemler hakkındaki prosedürleri Nişantaşı'ndaki kliniğinde tüm şeffaflığıyla hastalarına aktarmaya devam ediyor.

İşini tutkuyla ve titizlikle yapan Dr. Burcu Arslan'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlaşmasının en güçlü sebeplerinin başında, dünyaya gözlerini açacak bir bebeğin doğum anından ebeveynlerinin kucağına bırakılacağı ana kadarki mucizevi sürece tanıklık etmek, oluşabilecek riskleri ön görerek doğumun sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve binlerce hayata dokunarak umutları yeşertmek geliyor.

Dr. Burcu Kardaş Arslan, hem bir anne hem de bir kadın olarak, hemcinslerinin kendi bedenleriyle ilgili alacakları her kararda, önce kendi sağlık ve mutluluklarını düşünerek adım atmaları gerektiğine inanıyor. Ve bu felsefeyle, hastalarını uzmanlığı alanındaki her konuda bilinçlendirerek, jinekoloji ve genital bölge estetiği üzerine yıllardır süregelen tabuları birer birer yıkıyor ve bu konularda öncü oluyor.

Dr. Burcu Kardaş Arslan, her gün hastalarının kafalarında oluşan onlarca soruyu içtenlikle yanıtlamaya, tedavi işlemlerinin yanında korkularını gidermeye ve onları dikkatlice dinleyerek bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle cesaretlendirmeye devam ediyor.

Hastalarını rutin kontrollerle takip edip, onların daha mutlu, sağlıklı ve korkularından arınmış bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlayan Dr. Burcu Kardaş Arslan, Nişantaşı'ndaki kliniğinde sizi yeni başlangıçlar yapmaya davet ediyor…

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Bazı durumlarda kürtaj yaptırılabilir. Bebeğin doğurulmak istenmemesi, sağlıksız bebeğin uygulama üzerinden alınması gibi durumlarda uygulamadan faydalanılabilir. Uygulama bugün yüksek teknolojili cihazlar üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sebeple risk etkenleri minimum düzeydedir.

Kürtaj Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Ve Yapması Gerekenler

Uzman doktor sitesi tarafından da belirtildiği gibi kürtaj öncesinde hastanın dikkat etmesi ve yapması gerekenler bulunuyor. Cerrahi müdahale öncesinde kullanılan doğum kontrol ve diğer ilaçlar hakkında jinekoloji uzmanına ön bilgi verilmelidir. Doktor tarafından belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır.

Kürtaj Sonrası Neler Yapılmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?

Uygulama sonrasında da dikkat edilmesi gerekenler söz konusudur. Bunun sebebi işlemin özellikle anne sağlığı açısından önem arz etmesidir. Enfeksiyonlara karşı cerrahi müdahale sırasında ilgili doktor tarafından ameliyathane ortamı sık bir şekilde sterilize edilmelidir. Doktor tarafından verilen antibiyotikler mutlaka düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Kürtajın Riskleri Var mı?

Mecburi ya da bazı özel durumlar nedeni ile kürtaj işlemi yoğun bir şekilde tercih ediliyor. Bu cerrahi müdahale hakkında bilinmesi gereken birçok hususlar söz konusudur. Öncelikle işlem doğrudan cerrahi bir uygulama olduğundan amatör sağlık merkezlerinden tercih edilmesi bazı risk etkenleri oluşmasına sebep olabilir. Uygulama ilaç ve cerrahi uygulama olarak toplamda 2 farklı tedavi yöntemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Fakat ameliyathane ortamının hijyenik olmaması, ilgili hekimin bu alanda yeteri düzeyde deneyime sahip olması ve kullanılan malzemelerin kaliteli olmaması gibi birçok olumsuzluklar hastanın enfeksiyon kapmasına ve buna bağlı olarak ciddi sağlık sorunlarına maruz kalmasına neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan kürtaj bugün yasal kapsamda 18 ve üzeri yaştaki bayanlara uygulanabilir. Ayrıca labioplasti uygulaması da bu alanda yer alıyor.

Kürtaj Fiyatları 2021

2021 yılında klinikler tarafından yapılan fiyat uygulamaları bütçeleri zorlamayacak şekilde sunuluyor. Bu kapsamda gerekli olan durumlarda önceden yapılacak olan fiyat görüşmesi akabinde en iyi ve uygun rakamlar alınıp karar verildikten sonra işlem gerçekleştirilebiliyor.

Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Kızlık zarı dikimi vajinanın ön kısmında yer alan ve hassas bir yapıya sahip olan özel bir alandır. Bu alan soğanın en ince yaprağına benzer bir yapıya sahiptir. Fakat bu yapı her bayanda farklı bir doku özelliğine sahiptir.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Jinekoloji uzmanı tarafından kızlık zarı dikimi muayenesi yapılır. Bu işlemin yapılmasının birçok nedenleri olabilir. Kızlık zarında tahribatlar olup olmadığı gibi kuşku duyulması durumunda muayene yapılabilir.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

Bayanlar tarafından merak edilen kızlık zarı dikimi birçok farklı yöntemler uygulanıyor. Bunlar; flep cerrahi müdahale, mikrocerrahi ile primer tamiri ve vajina daraltma ile primer tamiridir.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün mü?

Bu ayrıntı çokça merak ediliyor. Evet, kızlık zarı dikimi yeniden dikilebilir. Talepler doğrultusunda bu durum geçici veya kalıcı olarak da yapılabilir.

Labioplasti Neden Uygulanır?

Genital bölgesinde iç dudakların estetikli bir biçimde daraltılması açısından labioplasti gerçekleştirilir. Bu özel tedavi yöntemi sadece iç vajinal dudakların daraltılmasında gerçekleştirilir.

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Uygulama geniş vajinal iç dudaklara sahip olanlara uygulanabilir. Bu bakımdan labioplasti bugün en çok gereksinim duyulan cerrahi müdahaleler arasında yer alıyor.

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Uygulamada birçok farklı tedavi teknikleri uygulanıyor. Fakat labioplasti uygulamasında en iyi tekniğin Parsiyel Rezeksiyon olduğunu vurgulayabiliriz. Bu teknik özellikle de Eserdag Barbie vajina tipine sahip olmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları 2021

Uygulama cerrahi yöntem üzerinden gerçekleştirilir. Bu bakımdan labioplasti ameliyatı fiyatları da klinikler arasında değişkenlik gösteriyor. Kaliteli ve güvenilir jinekoloji uzmanı kurumsal web sayfası üzerinden kızlık zarı dikimi 2021 güncel fiyat tarifesini öğrenebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.