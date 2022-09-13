Omicron Varyantı Nedir? Omicron Varyantı Belirtileri Neler?

Omicron varyantı nedir, nasıl bulaşır? Omicron varyantı semptomları nelerdir? 2021 Yılında Güney Afrika bölgesinde tespit edilen ve tüm Dünya’da yayılan bulaşıcı hastalıklardan Omicron varyantı arama motorunda ne olduğu ve belirtilerinin neler olduğu merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Omicron Varyantı Nedir? Omicron varyantı, 2021 yılının Kasım ayında yeni Covid-19 varyantı olarak baş gösteren bir virüstür. Bu virüs türü Güney Afrika bölgesinde bulunan Botsvana'da ortaya çıkmıştır. 11 Kasım tarihinde ortaya çıktığı bilinen bu varyant, 24 Kasım tarihinde ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bildirilmiştir. Diğer varyantlara oranla çok daha hızlı bulaşma özelliğine sahiptir. Bu varyant Botsvana'dan başlayarak tüm dünyaya kısa sürede yayılmıştır. Omicron Varyantı Belirtileri Nedir? Burun akıntısı

Baş ağrısı

Yorgunluk (hafif ya da şiddetli)

Hapşırma

Boğaz ağrısı Hangi Belirtiler Endişe Verici? Devamlı öksürük durumu

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı durumları endişe verici belirtilerdendir. Omicron Varyantı Nasıl Bulaşır? Yaygın bir varyant olan Omicron varyantı, solunum yoluyla hasta kişilerden temas yoluyla ve hastaya ait vücut sıvılarına temas yoluyla bulaşım göstermektedir. Omicron Varyantı Nasıl Tespit Ediliyor? PCR ile yapılan testlerde Spike/dikensi protein (S), Nükleokapsit (N2) ve Zarf (E) genlerine bakılmakta. Bununla birlikte testlerdeki S geni eksikliği Omicron varyantına işaret etmektedir. Fakat kesin bir tanı için tam gen analizinin yapılması şarttır. .