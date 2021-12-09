Omicron varyantı kimi daha çok etkiliyor? Omicron daha mı ölümcül?

Omicron varyantı en fazla kimleri etkiliyor? Omicron varyantının farkı ne? Türkiye'de Omicron varyantı var mı? Omicron varyantı diğerlerine nazaran daha mı ölümcül? Nu varyantı olarak da tanımlanan Omicron varyantına yönelik yeni açıklama ve bulgular gelmeye devam ediyor

Omicron varyantının farkı ne? Türkiye'de Omicron varyantı var mı? Omicron varyantı diğerlerine nazaran daha mı ölümcül? İngiltere'de Omicron varyantının sayısının bu ay sonuna kadar 1 milyon vakaya ulaşması bekleniyor.Nu varyantı olarak da tanımlanan Omicron varyantına yönelik yeni açıklama ve bulgular gelmeye devam ediyor

İngiltere 1 milyon Omicron vakası bekliyor

Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.Nu varyantı olarak da tanımlanan Omicron varyantına yönelik yeni açıklama ve bulgular gelmeye devam ediyor

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına dikkati çekerken İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini duyurdu.

Omicron varyantı nedir?

Güney Afrika'da tespit edilen Omicron vakalarının çoğu genç yaşta olduğundan semptomları da hafif. Omicron'un Delta varyantından farklı semptomlar gösterdiği, koku ve tat kaybına yol açmadığı yönünde bazı işaretlerin olduğu, ama kesin sonuca varmak için henüz çok erken olduğuna vurgu yapılıyor.

Omicronun belirtileri nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron'un diğer varyantlardan farklı semptomlar gösterdiğine dair net bir veri olmadığını açıklamıştı. Öte yandan yeni gelişen öksürük, ateş, koku ve tat kaybı hala koronavirüsün ana belirtileri olarak görülüyor.

Omicron varyantının farkı ne?

Omicron varyantı, farklı mutasyonların yanı sıra daha önce görülen mutasyonları da barındırmakta..Bu mutasyonların çoğu, virüsün dikensi protein kısmında oluşmuş. Aşıların çoğu bu kısmı hedef alıyor.Standart testlerde bu varyantta "S geni eksikliği" gözlenmekte. Delta varyantında çoğu zaman bu eksiklik söz konusu değil. Yani S geni eksikliği Omicron varyantına dair bir ipucu olabilir.

Türkiye'de Omicron varyantı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hususta şu bilgilendirmeyi yaptı: "Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur"

Omicron varyantı ölümcül mü?

Omicron varyantı dünyada hızlı bir şekilde yayılsa da ve önümüzdeki bir kaç ay içerisinde “etkin varyant“ olması beklense de, şu anda ölüm oranlarını artırdığı tespit edilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre tüm veriler, Güney Afrika'da hastaneye yatışların arttığını gösterirken Omicron varyantından değil de, toplam enfekte olan insan sayısının artmasından kaynaklandığı hatırlatması yapıldı.

Omicron varyantı daha çok kimleri etkiliyor?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından Omicron varyantıyla ilgili açıklama yapmıştı. Ceyhan, "En belirgin özellik hastaneye başvuran hastalarda en büyük artış çocuklarda gözleniyor. 0-9 yaş grubu en çok belirtili hastalığın görüldüğü yaş grubu. Bu yaş grubunun içerisinde de 0-5 yaş grubundaki artış ön plana çıkıyor. Bu çok ilginç bir durum" yorumunda bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.