DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
UFC'de tarihin en büyük sürprizi yaşandı! Efsane 7 yıl sonra yıkıldı
Survivor All Star kadrosunda kimler var?
2. el oto pazarında en çok satılanlar
Batman Petrolspor - Kütahya Belediyespor maçı canlı yayın!
Yargıtay'dan dövizle nafaka kararı
Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?
Onur Nizamoğlu: Kaybetmek de sevdaya dahil
900 kişiyi 3 dakikada Zoom'da işten çıkaran CEO acil izne ayrıldı
Enis Batur'un kaleminden 'Sezai Karakoç Çeşmesi'
Niğde Anadolu FK - Çorum FK maçı canlı yayın!
ABD'den Rusya'ya ''Avrupa'ya daha fazla asker gönderme'' tehdidi
Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza
Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Kendinizi negatif enerjiden korumanın 8 yolu
Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Ukrayna'da yakalandı

TIMETURK / SAĞLIK / Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?

Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve korkutan Omicron varyantı hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Türkiye'de de görülen omicron varyantının belirtileri nelerdir? Omicron ne demek? Omicrona aşı etki eder mi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-12 11:01:08
Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?

Omicron Güney Afrika'da ortaya çıkan ve bu güne kadar görülen enfarklı, en tehlikeli varyant. Peki ama omicron vücutta nasıl bir etki sağlıyor? İşte detaylar...

Omicron Varyantı Nedir?

En son tespit edilen ve şu ana kadar görülen en tehlikeli varyant kabul edilen Omicron'un ismi, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron'dan geliyor. Henüz Güney Afrika ve çevresinde yoğunlaşan varyantın aslında büyük çevrelere yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Omicron Varyantı Belirtileri Nelerdir?

Omicron varyantı konusunda en önemli bilgilerin başında çok sayıda mutasyona uğramış olması. Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" açıklamasında bulundu.

Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk beraberinde görünüyor.

Omicron Varyantına Aşı Etki Eder Mi?

Aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Açıkladı: Türkiye'de Görüldü!

İlk olarak Güney Afrikada'da görülen ve Nu denilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili; "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş