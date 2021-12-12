Omicron varyantı belirtileri neler? Omicron nedir?

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve korkutan Omicron varyantı hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Türkiye'de de görülen omicron varyantının belirtileri nelerdir? Omicron ne demek? Omicrona aşı etki eder mi? İşte detaylar...

Omicron Güney Afrika'da ortaya çıkan ve bu güne kadar görülen enfarklı, en tehlikeli varyant. Peki ama omicron vücutta nasıl bir etki sağlıyor? İşte detaylar...

Omicron Varyantı Nedir?

En son tespit edilen ve şu ana kadar görülen en tehlikeli varyant kabul edilen Omicron'un ismi, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron'dan geliyor. Henüz Güney Afrika ve çevresinde yoğunlaşan varyantın aslında büyük çevrelere yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Omicron Varyantı Belirtileri Nelerdir?

Omicron varyantı konusunda en önemli bilgilerin başında çok sayıda mutasyona uğramış olması. Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" açıklamasında bulundu.

Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk beraberinde görünüyor.

Omicron Varyantına Aşı Etki Eder Mi?

Aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanı Açıkladı: Türkiye'de Görüldü!

İlk olarak Güney Afrikada'da görülen ve Nu denilen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili; "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.