Omicron belirtileri | Omicron varyantı belirtileri ve tedavisi

Omicron varyantının belirtileri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birden farklı belirtisi olan omicron varyantının her belirtisi her insanda ortaya çıkmıyor. Şu ana kadar görülen en tehlikeli varyant olarak adlandırılıyor. Peki ama omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron olup olmadığımızı nasıl anlarız? Omicron belirtileri arasında terleme ve tat kaybı var mı? İşte detaylar...

Omicron varyantının belirtileri yavaş yavaş belli olmaya başladı. Birden farklı belirtisi olan omicron varyantının her belirtisi her insanda ortaya çıkmıyor. Şu ana kadar görülen en tehlikeli varyant olarak adlandırılıyor. Peki ama omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron olup olmadığımızı nasıl anlarız? Omicron belirtileri arasında terleme ve tat kaybı var mı? İşte detaylar...

Omicron varyantı nedir?

En son tespit edilen ve şu ana kadar görülen en tehlikeli varyant kabul edilen Omicron'un ismi, Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron'dan geliyor. Henüz Güney Afrika ve çevresinde yoğunlaşan varyantın aslında büyük çevrelere yayılmış olabileceği düşünülüyor.

Omicron belirtileri nelerdir?

Omicron varyantı konusunda en önemli bilgilerin başında çok sayıda mutasyona uğramış olması. Güney Afrika Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Tulio de Oliveira, varyantta "sıradışı bir mutasyonlar bileşimi" açıklamasında bulundu.

Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, öksürük ve yorgunluk beraberinde görünüyor. Bunların yanısıra omicron belirtileri;

- Terleme

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Burun akıntısı

- Hapşırma

- Boğaz ağrısı

Aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.