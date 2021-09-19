Omega-3’ün 3 mucize faydası

Balık, ceviz, avokado, keten tohumu, chia... Omega-3 yağ asitleri içeren bu besin maddeleri bedenimizin birçok önemli fonksiyonuna destek oluyor.

Dr. Mehmet Öz, Omega-4'ün 3 mucize faydasını yazdı.

Omega-3 yağ asitleri günlük almamız gereken 5 besin öğesi ihtiyacımızdan biridir. Somon, hamsi, sardalya gibi yağlı balıklar ya da avokado, ceviz, edamame, keten tohumu ve chia tohumu gibi gıdalar tüketerek omega-3 alabiliriz.

Eğer omega-3 seviyenizi arttırmak istiyorsanız balıkyağı takviyeleri de vücudunuzun omega-3 ihtiyacını sağlayacaktır.

Beslenme yoluyla yeteri kadar omega-3 almayan kişiler gıda takviyesi olarak alabilirler. Takviye alırken en az 600 mg DHA içermesine, hamsi veya sardalya gibi daha küçük balıklardan elde edilmiş olmasına dikkat edin.

VÜCUT FONKSİYONLARINI DESTEKLER

Omega-3 yağ asitleri görüş yetimiz, doğurganlığımız, beyin ve kalp sağlığımız gibi vücudumuzun son derece önemli pek çok fonksiyon ve bölgesini destekler.

Ayrıca anksiyete ve depresyonu azaltmaya yardımcı olur. Çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri, beyin zarımızda doğal olarak bulunur ve yapılan çalışmalar, kişinin çoklu doymamış yağ asitleri seviyesiyle anksiyete arasında olası bir ilişki olduğuna dair işaretler göstermiştir.

Yapılan bir çalışma, anksiyete bozukluğuna sahip kişilerin dolaşan çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri seviyesinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Bir diğer çalışmaysa omega-3 takviyelerinin, sınavlar sırasında tıp öğrencilerindeki anksiyete ve inflamasyonu azalttığını gösterdi. Ayrıca tıp ve bilime dair bilgi ve haberlerin olduğu ‘Medical News Today' isimli sitede detaylarıyla paylaşılan çalışmada, omega-3 almanın pozitif etkilerinin, klinik olarak psikiyatrik hastalık teşhisi konmuş kişiler için özellikle önemli olduğu paylaşıldı.

CİLDİNİZE DE İYİ GELİR

Cilt dokunuzla veya cildinizin görüntüsüyle ilgili kaygılarınız varsa, omega-3 bu konuda da size destek olabilir. Yaşımız ilerledikçe cildimizin üçüncü tabakasındaki yağ hücreleri incelmeye başlar ve bu tabaka engebeli hale gelir. Omega-3 yağ asitleri bu tabakanın kalınlaşıp pürüzsüzleşmesine ve böylece cildin daha dolgun görünmesine yardımcı olur.

EPA omega-3 yağ asitleri, cildin yağ ve nem dengelerini ayarlayarak akne oluşumunun önlenmesini de sağlayabilir. İşlenmiş sofra şekeri ve et yerine avokado, ceviz, somon veya alabalık tüketmek, sinirinizi bozan sivilcelerle içeriden savaşmanıza yardımcı olur.

İNFLAMASYONU AZALTIR

İnflamasyon aslında kendini sağlıklı tutabilmesi için vücudun savunma sistemidir. Ancak bazen bu inflamasyon, tehlike sona erdiğinde bile vücutta kalmaya devam edip kronikleşerek eklemlerde ağrı, sertlik ve şişme gibi sorunlara neden olur. Kronik inflamasyon aynı zamanda kilo alımına ve kanser, kalp, alzheimer, diyabet, astım gibi hastalıklara sebep olabilir.

Yapılan çalışmalar, uzun zincir omega-3 yağ asidi seviyenizi yükseltmenin bedenin daha fazla anti-inflamatuar ajan üretmesine; böylece tehlike altında olmadığı zaman inflamasyonun azaltılmasına destek olduğunu gösterdi.

Kaynak: Hürriyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.