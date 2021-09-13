Okullarda PCR Testi Zorunlu mu? Satem Mobil Sağlık

PCR testi okullarda zorunlu mu? sorusu geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama ile gündemden düşmüyor. Okulların açılması ile birlikte vatandaşlar okullarda PCR testi zorunlu olacak mı sorusunun cevabını arıyorlar. İşte detaylar.

Okullarda PVR testi Zorunlu mu?

Okullarda PCR testi zorunluluğu hakkında Sağlık Bakanı Koca şu bilgileri verdi. ‘‘ Belirsiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayılarda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilerek onay istenecek. PCR testi taraması sağlıklı eğitim ortamının devamına, olası hazırlığa yöneliktir.

Yeni Açıklama

Bakan koca daha sonra yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti;

Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız

Konuyla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.

PCR Testi Nasıl Yapılır?

Testlere girmeden evvel yetkili sağlık uzmanı tarafından verilen bilgi ve direktiflere uyulduğundan emin olunması bu aşamada ilk uyulması gereken durumdur.

Birçok merkez, uygulama alanlarında yığılma olmaması için testleri randevu ile düzenler. Bu yüzden kişiler gitmeden evvel randevu oluşturmalı.

Testin yapılma süreci ve sonrasında kişiler sosyal mesafe kurallarına uymalı ve maske kullanımına titizlikle uyum sağlamalıdır.

Testi yapan uzmanlar koruyucu giysiler, maske ve yüz siperliği takarak kişilerin solunum sıvıları ya da tükürüklerinden numune alırlar.

Uzmanlar tarafından kişilerin burun ve boğaz boşluklarına bir cerrahi, ucunda pamuk olan bir çubuk yardımıyla kişilerden numuneleri almaktadır. Bu hayli zor bir testtir ancak kişilerin sadece birkaç saniye buna dayanması yeterli olacaktır.

Örnekler bu işlem ardından CDC yönergelerine uyularak paketlenerek incelenmesi adına yetkili bir laboratuvara gönderilerek kişilerden numune alım işlemi tamamlanmış olur.

Laboratuvarın numuneleri inceleyerek kişilerin vücutlarında SARS-CoV-2 virüsünün olup olmadığını tespit ederek, kişilere sonuçları bildirir. Bu test aşamasının sonudur. Bu noktadan sonra kişiler eğer pozitif sonucu alırlar ise gerekli tedavilere başlanmaktadır.

PCR Testi Nere'de Yapılır?

Kişilerin testleri, istisnai durumlar haricinde kişilere doktorları yönlendirmektedir. Kişilerin doktorları, kişileri muayenehanelerinde test uygulayabilir ya da kişileri bir test merkezine gönderir.

Ancak kişiler eğer isterlerse özel kurumlarda da test uygulaması yapılabilir. Ancak bu durumda kişilerin dikkat etmesi gereken konu bu test merkezlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekir.

Bu konuyla ilgili olarak Satem Mobil Sağlık Genel Koordinatörü Özer Yurdabayrak şunları söyledi; ‘‘ Vatandaşlarımıza Pandeminin başladığı günden beri canla başla tüm ekip olarak hizmet vermekteyiz. Bu süreçte PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın internet üzerinden arama yaparak buldukları firmaların bazılarının Sağlık Bakanlığı onayı olmadığını medyadan takip ediyoruz. Özellikle son günlerde sahte PCR vakalarının arttığını görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda dikkatli olmalı ve güvenilir sağlık kurumları tercih etmelidir'', dedi.

PCR Test Sonuçlanma Süresi

Kişilerin testlerinin sonuçlanması bir saat ila birkaç gün içerisinde değişim gösterebilmektedir. Bu durumun uzaması test merkezlerinin aldıkları numuneleri gerekli incelemeleri yapmaları adına laboratuvara göndermesinden kaynaklıdır.

Kişilerin testi pozitif çıktığı durumlarda, bu durum kişilere bildirilerek gerekli tedavilere başlanılmaktadır. Bu durum hem kişilerin hem de çevrenin sağlığını kontrol edebilmek için yararlı bir durumdur.

Virüsün bulaştığı birçok kişi bu vakalarda hastalığı hafif olarak geçirebilmektedir bu sebeple kişilerin tedavileri kendi evlerinde yürütülebilir. Ancak kişilerin sonuçları pozitif olduğu takdirde doktorları tarafından doğru adımların atılabilmesi için bilgilendirme yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.