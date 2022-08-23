Okula uyum sürecinde 7 önemli adım

Yaz tatili sonrasında okula uyum sürecinde birtakım zorluklar yaşanması olağan bir durum. Okula uyum sürecinde yaşanan zorlukların her çocukta farklı olabileceğini söyleyen Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bazı çocuklar yeni düzene kolay uyum sağlayıp zorlanmadan okul düzenine geçebilirken, bazıları okula uyum konusunda zorlanabilir. Bu sürecin normal olduğunu bilerek sabırla hareket etmek oldukça önemli” açıklamasında bulundu. 7 önemli tavsiye verdi.

Okula başlamak hem çocuklar hem de ebeveynleri için heyecan verici bir durum olmakla beraber bir yandan da kaygılı bir dönem. Yeni okul deneyimi yaşayacak çocukların adaptasyon sürecinin uzun sürebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi'nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Okula adaptasyon süreci her çocuk için farklı bir deneyimdir. Evdeki düzenden ilk kez ayrılan çocuğun kaygılanması olası bir durumdur ancak anne ve babanın da kaygılı olması çocukların kaygı düzeyini arttırabilir. Bulunduğu ortama ait ve kendini güvende hissetmeyen çocuk, arkadaşlarıyla olan iletişimde endişeli ve çekingen davranabilir. Bu problemler çocuğun okul hayatı için olumsuz etkilere sebep olabilir. Ebeveynler çocuğuna okulun neden gerekli ve faydalı olduğunu, aslında arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olduğunu, yaşadığı kaygının gayet normal olduğunu açık ve yalın bir dille anlatmalı. Ebeveynlerin eğer kendi endişeleri varsa okul yönetimi ile bu endişelerini mutlaka paylaşmalı” dedi.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, ebeveynlere, çocuklarının okula adaptasyon sürecini hızlandırmak için 7 öneride bulundu:

• Çocuğunuzun okul saatleri, öğretmen, sınıf, düzen hakkında okulla ilgili detaylı bilgiye sahip olmasını sağlayın, önceden bilgilendirin. Belirsizlik çocuğun kafasının karışmasına ve kaygıya sebep olur.

• Güven veren sohbetler edin, onu rahatlatın, yanında olmadığınızda bile onun mutlu, huzurlu ve güvende olacağına dair açıklamalar yapın.

• Okul çıkışı onu tam zamanında alacağınızı ya da servise bineceğini, evde mutlaka karşılayacak bir yakınının olduğunu ona mutlaka açıklayın. Açıklamanız net ve basit cümlelerle olmalı. Çocukların aklında belirsizlik olmamalı.

• Anne ve babalar, çocuklarının okula adaptasyon döneminde zorlansalar da sabırla her zaman onlara destek olacaklarını ve çocukların da aynı şekilde sabırlı olmaları gerektiğini anlatmalılar. Okulun güvenli olduğu anlatılmalı.

• Tatil boyunca uzun süredir ev düzenine alışmış olan çocuklar için uyku düzeni açısından zorlu bir dönem olabilir. Yeni okul dönemi başlamadan önce uyku düzeninizi oluşturmaya başlamalısınız. Her zamanki yatış saatinden 1 veya 1 buçuk saat erken uyku rutinlerinize başlamanız uykuya geçiş için çocuğunuzu hazırlayacaktır.

• Çocuklar endişelerini öğretmeni veya arkadaşları ile daha kolay paylaşabilirler. Ebeveynler her okul gününden sonra çocukları ile çok kısa süreli olmak şartıyla günü değerlendirdikleri keyifli bir sohbet organize edebilir, duygularını, onu üzecek veya endişelendirecek bir durumun olup olmadığını sorabilirler. Bu gibi kısa değerlendirmelerle ebeveynler sorunlara büyümeden müdahale edebilirler. Çocuklar ise duygu ve düşüncelerini paylaşacakları bu özel zamanda yapılan paylaşımlarla daha değerli ve önemli hissederler.

• Okulla ilgili kaygı, gitmek istememe, öfke, hırçınlık gibi durumlarda sınıf öğretmeninden veya okuldaki rehberlik biriminden destek alarak iş birliği içinde bu süreci daha sağlıklı atlatabilirsiniz.