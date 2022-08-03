Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü en çabuk ne geçirir? Kuru öksürük nasıl geçer? Karabiber öksürüğü geçirir mi?

Bir başladı mı kolay kolay geçmeyen öksürük hayatımızı oldukça zorlaştırabiliyor. Zaman zaman krizlere neden olan öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğü en çabuk ne geçirir? Kuru öksürük nasıl geçer?

Herkes sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmak ister. Ancak özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde şiddetini artıran, bir başladı mı kolay kolay geçmeyen hatta krizlere neden olabilen öksürük hayatımızı oldukça zorlaştırabiliyor. Öksürük ile ilgili en çok merak edilen öksürüğe ne iyi gelir sorusu oluyor.

Her öksürükte ilaç kullanmak yerine öncelikle bitkisel çözümleri denemek daha faydalı olacaktır.

- Karabiber ve balı karıştırıp yedikten sonra üzerine süt içebilirsiniz.

- Dut pekmezine karabiber dökerek yemek de boğazı rahatlatır.

- Balgamın gelmediği kuru öksürük için kaynattığınız bir miktar süte sekiz tane gül hatmi ekleyip demleyebilir ve günde iki kez içebilirsiniz.

- Hamileler için özellikle ılık suya limon ve bal eklenip içilebilir.

- Yarım litre suya keçiboynuzları koyarak kaynatabilir ve içebilirsiniz.

- Ayvayı taze olarak tüketmek de çay olarak kaynatıp içmek de öksürüğün geçmesi için etkili bir yoldur.

Temiz havaya çıkın, parfümden uzak durun

Ayrıca, bulunulan ortamın havalandırılması ve temiz hava solunması, oda nemlendiricilerinin kullanılması, soğuk ortamlarda pek bulunmamaya çalışmak, sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak durmak, burnu temizlemek, buhar cihazı ile buhar solumak, yastığımızın dik ve hafif yüksek olmasını sağlamak ile parfüm gibi kimyasal kokulardan belirli bir süre uzak durmak da işe yarayacaktır.