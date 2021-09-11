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TIMETURK / SAĞLIK / Oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabiliyor

Oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabiliyor

İsrail’deki bir araştırmaya göre, hastalara basınçlı odalarda verilen oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabilir veya tersine çevrilebilir.

1 Saat Önce
2021-09-11 14:51:13
Oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabiliyor

İsrail'deki bir araştırmaya göre, hastalara basınçlı odalarda verilen oksijen tedavisi ile Alzheimer durdurulabilir veya tersine çevrilebilir.

İsrailli araştırmacılar, hafıza kaybının erken bir aşaması olan hafif bilişsel bozukluğu olan 6 yaşlı insan üzerinde çalıştı.

Bilim insanları, üç ay boyunca haftada beş kez 90 dakikalık oksijen tedavisi uyguladıktan sonra semptomların düzeldiğini buldu.

Tel Aviv Üniversitesi'nde nörobiyoloji uzmanı olan Profesör Uri Ashery, "Başlangıçta önemli hafıza kaybı yaşayan yaşlı hastalar, beyin kan akışında bir artış ve bilişsel performansta iyileşme ortaya çıkardı, bu da hiperbarik oksijen tedavisinin sorumlu çekirdek unsurları tersine çevirme potansiyelini gösterdi” dedi.

HBOT seanslarından sonra araştırmacılar, beynin çeşitli bölümlerinde kan akışında yüzde 16 ila 23'lük önemli artışlar tespit etti.

HBOT nedir?

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) olarak adlandırılan tedavi, hastaların basınçlı bir odada bir maske aracılığıyla oksijen solunmasını içeriyor.

Sporcular tarafından daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olmak ve stresi yenmek için kullanılıyor.

Ünlü yıldız Justin Bieber, geçen yıl beynine daha fazla oksijen gitmesi için hiperbarik bir odada uyuduğunu ve bunun stres seviyelerini azalttığını söylemişti.

Vücut dokularındaki oksijen miktarının önemli ölçüde artması bedenin direncini arttırıyor.

Uzmanlar, tedavinin beyindeki damarların yapısını değiştirerek kan akışını artırdığına inanıyor.

Demans ve Alzheimer vakalarında rekor artış

İngiltere'de Alzheimer Derneği'ne göre her üç dakikada bir demans vakası oluşuyor ve tedavisi bulunmuyor.

Yaklaşık 850 bin İngiliz demanslı bulunuyor. Bu rakamın 2040 yılına kadar 1,6 milyona ulaşması bekleniyor.

Bu arada, ABD'de altı milyondan fazla insan Alzheimer'a sahip ve bu oranların da önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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