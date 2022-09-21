OKB'nin çözümü beyin pili olabilir

Yeni araştırmalara imza atan bilim insanları, beyin pillerinin obsesif kompulsif bozukluk (OKB) sorunu yaşayan binlerce kişiye yardımcı olabileceğini söyledi: 'Beynin derinliklerine elektrik akımları vermek, hastalığın semptomlarını bastırabilir.'

Yaklaşık 750.000 İngiliz'in, Hollywood yıldızları Justin Timberlake ve Jessica Alba da dahil olmak üzere 3 milyon kadar Amerikalı'nın obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ile yaşadığı tahmin ediliyor. Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişinin obsesyon adı verilen sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncenin rahatsız etmesi üzerine, rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen tekrar eden davranışlarda bulunması durumu. Hastalıktan muzdarip kişiler; ellerini yıkamak, ortalığı toplamak ve kapıların kilitli olup olmadığını kontrol etme konusunda takıntılı hale gelebiliyor.

Doktorlar OKB'ye neyin neden olduğu konusunda şaşkın olsalar da olağan dışı düşük veya yüksek serotonin düzeylerinden kaynaklandığına inanıyorlar.

HER HASTA İÇİN UYGUN OLMAYABİLİR

Araştırmacıların önerdikleri beyin pilinde ise cerrahlar, beynin belirli kısımlarını elektrik darbeleriyle hedef alıyor ve Parkinson tedavisinde kullanılan yöntem kopyalanıyor.

Ortalama olarak yirmi yıldır bu durumla yaşayan hastaların hiçbiri, zaman içinde semptomlarında herhangi bir iyileşme görmedi. Ancak analiz, yeni yöntemle gönüllülerin ameliyattan sonra, öncekine kıyasla sadece yarısı kadar semptoma sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yine de ekip yine de olası komplikasyonlar konusunda da uyarılarda bulundu.

Beyne elektrotları yerleştirme ameliyatı yaklaşık altı saat sürer. Herhangi bir ameliyatta olduğu gibi, riskler arasında kanama, enfeksiyon ve kan pıhtıları bulunuyor.

Analizdeki birkaç hasta ise karıncalanma hissine neden olabilen takıntılar geliştirdi. Ekip, bazı hastalar için pilin uygun olmayabileceğini belirtiyor. .