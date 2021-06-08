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''Öğretim üyelerimizin aşılanmasına da yarın başlıyoruz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 20:17:54
''Öğretim üyelerimizin aşılanmasına da yarın başlıyoruz''

Sağlık Bakanı Koca öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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