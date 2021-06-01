Öfke Kontrol Bozukluğu Nedir,Tedavisi Neler?

Duygular insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynar.Duygu durumu bireyin ruh halinde biyokimyasal ve çevresel tesirlerle etkileşiminden doğan kompleks psikofizyolojik bir değişim halidir.İnsanlarda 8 temel duygu mevcuttur. Hepimiz bu 8 temel duygu ile dünyaya geliriz. Bu duygulardan biriside öfkelenme duygudur. Öfke durumu bir hoşnutsuzluk sonucu meydana gelen bir duygudur. Toplumda öfkesini kontrol edemeyen birçok insan bulunmakta. Öfke kontrolsüzlüğü beraberinde birçok hastalığa da neden olmakta. Sizler için öfke kontrol bozukluğu hakkında merak edilenleri derledik.Öfke bozukluğu nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Öfke bozukluğu belirtileri işte tüm detaylar…

8 Temel duygularımızdan birisi olan öfke, uyarıcı bir işarettir. Öfke durumu hem olumlu hem olumsuz sonuçlar yaratmakta. Öfke, kontrol edilebildiği sürece sağlıklıdır fakat kontrol edilemediğinde yıkıcı, saldırganlığa neden olur. Öfke anında;Kan basıncında yükselme, aşırı gerginlik, nefes alıp vermede düzensizlik, yüksek sesle konuşma, vurma, tekme atma gibi fiziksel şiddet belirtilerine neden olmakta. Bu Psiyatrik sorun toplumda oldukça yaygındır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan bireylerin erkenden tedavi edilmeleri gerekmektedir.Öfke bozuklu tedavisi neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Sebep olduğu hastalıklarişte detaylar.

Öfke bozukluğu nedir?

Hoşnut olunmayan durumlara karşı verilen temel duyguya öfke adı verilmektedir. Öfke duygusu kontrol edilemediği zamanlardan yıkıcı ve saldırganlık potansiyeli taşır.Bunada öfke kontrol bozukluğu denir.

Öfke bozukluğu belirtileri neler?

Kan basıncı artar,

Kalp atışlarında hızlanmalar olur,

Nefes alıp vermede düzensizlikler meydana gelir

Aşırı stres ve gerginlik durumu,

Herhangi bir karşı taraf ile tartışma sırasında kişiye veya herhangi nesneye yönelik şiddet uygulama durumları öfke kontrolsüzlüğünün belirtilerinden biridir.

Sebep olduğu hastalıklar

Öfke bozukluğunun neden olduğu hastalıklar şu şekildedir;

Kalp Hastalıkları: Öfkelenme duygusu kalp hızının artışını sağlar ve ayrıca kalp damarlarında daralmayı ve krizi sağlar.

Hipertansiyon: Öfkelenme sonucu damar elastikiyetini bozar ve bunun sonucunda kalıcı hipertansiyon meydana gelir.

Şeker hastalığı: Biriken öfke sonucunda metabolizma bozar ve şekeri yükseltir. Böylelikle şeker hastalığına sebep olur.

Ruhsal Bozukluklar: Öfke bozuklukları depresyon gibi ruhsal bozukluklara neden olur.

Öfke bozukluğu tedavisi

Öfke kontrol bozukluğu problemlerinin temelinde genellikle travmalardan kaynaklıdır. Bundan dolayı travma kökenli öfke nöbetlerinde de eğer ki diğer depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda söz konusu olduğu zaman terapi ve ilaçla tedavi önerilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.