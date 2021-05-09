Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi

Doç. Dr. Cengiz Eriş bugüne kadar eğitim ve alanında yapmış olduğu ihtisas ve doktora ile eğitimini tamamladığını belirtti.

Üniversite eğitimini İstanbul Cerrahpaşa Tıp fakültesinde gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Cengiz Eriş mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi ihtisasını başladığına değindi. 2007 yılında Genel Cerrahi Uzmanı olduktan sonra Siirt Devlet Hastanesinde 2 yıl mecburi hizmet kapsamında görev yaptığını açıkladı ve yaşadığı tüm tecrübeler sonrasında insanların sağlığına katkı sağlayacak ve sosyal yaşamlarını da etkileyecek işlemlerle ilgili çalışmalara başladığını belirtti.

Doç. Dr. Cengiz Eriş Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer transplantasyon ünitesi sorumluluğunu yürütmekte olduğunu ve laparoskopik cerrahi alanında çok sayıda operasyon gerçekleştirerek sağlık alanında defalarca başarılı şekilde hizmet verdiğini anlattı. Obezite ve metabolizma cerrahisi uzmanı olarak çalışmalarını sürdüren hekim 2019 yılında yılın en başarılı obezite cerrahi uzmanı olarak seçilmiştir.

Doç. Dr. Cengiz Eriş eğitim hayatı ve bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu işlemler ve operasyonlarla hastalara umut ışığı olmanın yanı sıra mesleki açıdan ve kariyeri içinde ciddi bir gelişim sağladığını belirtti. En büyük hayalini gerçekleştirdiğine değinerek Alo Obezite ile insanlara faydalı olmanın mutluluğunu yaşadığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.