Odaklanmak sizin elinizde!

Siz kendinizi sadece işinize verin ya da işinizin size vereceği hazla hareket etmeye devam edin...

Belli bir konu ya da olaya odaklanmanız için yapmanız gerekenler var. Gerek sağlık uzmanları gerekse kişisel gelişimciler yaşanılan ortam kadar bu ortama yüklenen enerjinin odaklanma konusunda belirleyici bir etken olduğu kanaatinde.

Siz kendinizi sadece işinize verin ya da işinizin size vereceği hazla hareket etmeye devam edin. Bulunmuş olduğunuz ortam ya da işte odaklanma sorunu yaşıyor iseniz yapmanız gereken bazı noktalar ve kurallar var; işte bunlardan bazıları ve en önemlileri.

İşlerinizi sıraya koyun

Her şeyden evvel bir konuya odaklanmak istiyorsanız bir plan yapmanız şart. Plansız bir şekilde bir işe başlamanız sadece dikkatinizi dağıtır ve beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey, bazı işlerin bir düzene göre yapmanızdır. Hepimiz bir işin ortasından başlayıp herhangi bir engel olmadan devam etmeyi umamayız.Bu nedenle görevlerinizi organize etmeniz gerekir. Eğer kişi planla devam ederse, organize edildiği gibi herhangi bir sorun olmadan ilerleyebilir. Planlama ilk tercihler arasında yer alırken kişinin psikolojik hazırlığının da ilk evresini teşkil etmektedir.

Çalışırken mola verin

Mola vermenin kişinin işine daha kolay odaklanmasına yardımcı olabileceği düşünülmekte. Kimse uzun süre çalıştığında konsantre olamaz ve yaptığı işteki verimliliği düşer. Motivasyonunuzun azaldığını düşünüyorsanız ve uzun bir süredir çalışıyorsanız, kısa bir mola vererek enerjinizi yeniden kazanabilirsiniz. Gerek özel gerekse kamu işçilerinin çalışma sisteminde yapılan araştırmalar da mola ile verimlilik arasında sıkı bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuştur.

Sosyal medyaya çok yakın olmayın

Gelmesini beklediğiniz sosyal medya bildirimleri, e-postalar ve diğer şeyler konsantrasyonunuzu kaybetmenizi kolaylaştırır. Facebook, Twitter veya benzeri sosyal medya sitelerini kontrol etmek için çevrimiçi olduğunuzda işe geri dönmeniz zaman alabilir. Bu nedenle, çalışırken olabildiğince telefonunuzdan uzak durmanızı öneriyoruz. Sosyal medya günümüze sosyal hayatımızın şekillenmesine vesile olurken psikolojik hallerimizin de kaynağı.

Uykunuzu iyi düzenleyin

Uyku herkes için çok önemli. Uyku eksikliği, çok sinirli, halsiz ve uykulu olmanıza sebep olabilir, bu durum da işteyken konsantrasyon eksikliğine yol açabilir. Uyku eksikliğinin nedenini belirleyin, depresyon, iş yerinde veya evde stres, garip çalışma saatleri veya diğer sağlık bozuklukları gibi nedeni olabilir. Sorunuzu belirlendikten sonra çözümü bulmaya çalışın. İyi bir uyku almak için, kafeinden kaçınmaya özen gösterin. Aynı zamanda ılık bir duş almak, müzik dinlemek veya bir kitap okumak da iyi gelir.

İşinizi iyi organize edin

Eğer işinizi enerji seviyenize göre düzenlerseniz daha çok verim alabilirsiniz. Eğer kişi en zor işi yapmayı seçerse, kendisini en enerjik hissettiği bir zamanda yapmalıdır. Bu yöntem konsantrasyonundan tam olarak yararlanmasına yardımcı olacaktır.

Egzersiz ihmal edilmemeli.

Egzersiz yapılmalı

Birçoğumuz yeterince iyi egzersiz yapmıyoruz, bu durumun bir sonucu olarak dünyada artan obezite oranları bize gösterilmekte. Egzersiz eksikliği bedenin yanı sıra zihni de olumsuz etkilemektedir. Egzersiz beyinin büyümesini teşvik eder, hormonları artırır, kaygı ve depresyonla savaşır, stresi azaltır ve hatta insüline duyarlılığı artırır. Bunların hepsi odaklanmamızı ve konsantrasyonumuzu etkileyebilecek önemli faktörlerdir. Kısacası, biraz egzersiz yapmamız gerekmektedir. Asansör yerine her gün merdivenleri kullanarak beyninize bir katkı sağlamış oluyorsunuz. Küçük ama etkili adım ve atılımlar yapabilmek de sizin elinizde...

Çalışma ortamının psikolojik tesiri

Dağınıklık ve karmaşa ile çevrili olduğunda çok şey başarabilen insanlardan biri olabilirsiniz; kesinlikle azınlıktasınız. Dağınıklık ve karışıklık sizi rahatsız etmeyebilir, fakat yine de zihniniz için bu durum dikkat dağıtıcı olabilir. Masanızın oyuncaklar ve oyunlar veya soda şişeleri ile dolu olması dikkatinizi dağıtan öğeler olabilir. Çalışma alanınızın tamamen boş bir alan olması gerekmez. Sadece kendinize ve beyninize tek bir şeye kolayca odaklanma yeteneğini sağlamalısınız.

Daima iyi bir beslenme

Beslenme yediden yetmişe her yaş kategorisi ve her sınıftan isnanın sağlık ve yaşam şeklinin belirlenmesinde etken rol oynuyor. Uyku ve egzersiz ile birlikte vücudun besine ihtiyacı vardır. Vücudunuzu ve beyninizi, en iyi şekilde çalışması için ihtiyaç duydukları besinleri tüketmeniz gerekir. İş yerinizde masanızda içme suyu alışkanlığı edinin. Kahvaltı rutininize balık yağları ve vitaminler ekleyin. Daha fazla taze meyve ve sebze yiyin. Beslenmenizde birkaç önemli değişiklik yaparak, odaklanmanızdaki ve işlerinizi yapma yeteneğinizdeki sonuçları hızla fark edeceksiniz.

İşyerinde odaklanma sorunu

Özellikle kendi işini yapan kişilerin işlerinde odaklanma problemi yaşamalarındaki en büyük etkenlerden biri şirketlerinin angarya işleridir. Ofisin temizlik, su, elektrik, doğalgaz giderleri ya da posta işleri gibi detaylar gün içerisinde dikkat dağınıklığı yaşanmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra home ofis çalışılıyorsa dışarıdan gelen insan sesleri, etrafın dağınıklığı veya evde olmanın verdiği rahatlıktan ötürü işe odaklanma sorunu daha çok kendini gösterebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.