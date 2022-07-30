Obsesif Kompulsif bozukluk nedir? Obsesif Kompulsif bozukluk belirtileri neler?

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir? Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi neler? Obsesif Kompulsif Bozukluk belirtileri nedir? Toplumda yaygın bir şekilde görülen rahatsızlıklardan Obsesif Kompulsif Bozukluk halk dilinde takıntı hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Bu rahatsızlık hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte detaylar.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk ne demek? Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), insanların sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması durumu olarak tanımlanır. Bu rahatsızlık tekrarlanan düşüncenin hastayı rahatsız etmesinden ötürü, genellikle rahatlamak amacıyla ritüel veya kompulsiyon adı verilen sürekli tekrar eden davranışlarda bulunmasıyla karakterize olan psikolojik bir rahatsızlıktır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri

OKB rahatsızlığı nedenleri tam olarak bilinmese de genetik nedenler, çocukluk çağı travmaları, kişilik özellikleri ve serotonin düzensizliği gibi faktörlerin sebep olduğu düşünülmekte.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Neler?

Aşırı kuşku ve sürekli güven ihtiyacı hissetme

Simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü

Günahkâr düşünmekten korkma.

Rezil olmaktan korkma.

Mikrop bulaşmasından korkma

Hata yapmaktan korkma.

Başkasına zarar vermekten korkma.

El sıkışmamak,

Kapı tokmağını tutmamak

Tekrar tekrar ellerini yıkama, duş alma isteği

Nesneleri toplama ve biriktirme

Yapılacak işleri belirli bir sayıda ve belirli sıraya sokarak yapma

Belirli cümleleri, kelimeleri ya da duaları tekrarlama

Akıldan çıkmayan görüntülere, kelimelere ya da düşüncelere takılma

Yemeklerini belirli bir sıraya göre tüketme durumu

Evdeki eşyaları belirli bir biçimde düzenleme

İçinden sürekli sayı sayma isteği gibi durumlar OKB rahatsızlığının en büyük belirtileri arasında yer almaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi nedir?Obsesif Kompulsif Bozukluk rahatsızlığının en iyi tedavi yöntemi ilaç ve bilişsel davranış terapisidir.

Bu rahatsızlık durumunda kronikleşme yani müzmin hale gelme olasılığının yüksek olması tedavinin ciddiyet seyrini arttırmaktadır. Bu tür rahatsızlıkta erken teşhis tedavi süresini kısaltmaya fayda sağlar.