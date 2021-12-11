Bu çok hassas bir konudur ve ne yapacağınızı bilmek bir kişinin hayatını kurtarmanıza yardımcı olabilir. Nöbet geçiren birine nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, izlemeniz gereken genel kurallar şunlardır:

Nöbet geçiren birine nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek, ona mümkün olan en iyi bakımı vermenizi sağlayacaktır. Bir nöbeti gerçekten durduramasanız da, kişinin daha fazla zarardan kaçınmasına yardımcı olabilirsiniz.

Epilepsi, beynin elektriksel aktivitesini etkileyen nörolojik bir hastalıktır. Farklı epilepsi türleri olmasına rağmen, çoğu nörolojik, bilişsel ve psikolojik sonuçları olabilen öngörülemeyen nöbetlerle karakterizedir.

Uyku eksikliği veya uyuşturucu kullanımı da dahil olmak üzere birçok şey nöbetlere neden olabilir. Ayrıca futbol veya basketbol gibi hızlı nefes almayı gerektiren sporlar da epileptik nöbetleri tetikleyebilir.

Bazı durumlarda, etkilenen kişi ergenliğe ulaştığında epilepsi kaybolur, ancak bir şey onu tetikleyebilir ve tekrar geri gelmesine neden olabilir.

Araştırmalar, bir kişiye epilepsi teşhisi konduğunda, ilk tedavinin nöbetleri kontrol etme şansının %50 olacağını doğruladı. İkinci bir tedavi prognozu %15 oranında iyileştirebilir. Hastalık ilerledikçe, tedavilerin başarı oranları azalacaktır.

Bir tedavi seçerken üç koşulu göz önünde bulundurmanız gerekir: Hastanın özel gereksinimleri, ilacın farmasötik özellikleri ve bakıcının deneyimi.

Nöbet geçiren birine nasıl yardım edilir

Birçok insan, birisi nöbet geçirdiğinde kontrolü tamamen kaybettiğine inanır. Bununla birlikte, bir nöbet genellikle genel bir tonik-klonik krize neden olur. Bu kriz beyin korteksini etkiler ve hastanın farkında olmadan bağırmasına, düşmesine veya titremeye başlamasına neden olabilir.

Öte yandan, fokal nöbetler beynin belirli bir bölgesinde meydana gelir ve korteksin diğer bölgelerine yayılabilir. Bazen kişi, yaklaşan bir nöbet için bir uyarı işareti olan epileptik bir aura yaşayabilir.

Nöbet geçiren birine nasıl yardım edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, izlemeniz gereken genel kurallar şunlardır:

Nöbet sırasında kişinin yanında kalın.

Sakin kalın.

Kişiyi yere yatırın.

Başını yavaşça yana çevirin. Bu onun nefes almasına yardımcı olacaktır.

Kafasını bir yere vurmaması için güvende tutun.

Kişinin etrafındaki alanı temizleyin.

Kişinin başının altına katlanmış bir ceket gibi yumuşak ve düz bir şey yerleştirin.

Boynunda sarılı bir şey varsa gevşetin, bu giysiler nefes almayı zorlaştırabilir.

Hastanın nefes almasını iyileştirmek için çenesini dikkatli bir şekilde tutmanız ve başını geriye yatırmanız gerekebilir.

Hastanın ağzına hiçbir şey sokmayın.

Hastayı sarsmayın ve ona bağırmayın.

Etraftakilerin geride durmasını isteyin. Nöbet geçiren kişi yorgun, utanmış veya aklı karışmış hissedebilir.

Gerekirse, ek yardım sağlayabilecek birini arayın.

“Sağlıklıysanız, muhtemelen mutlu olacaksınız ve sağlık ve mutluluğunuz varsa, tüm istediğiniz olmasa bile ihtiyacınız olan tüm servete sahip olacaksınız.”

– Elbert Hubbard

Ne zaman profesyonel yardım alınmalı

Bazı nöbetler diğerlerinden daha tehlikeli olsa da, çoğu acil müdahale ekiplerinin yardımına ihtiyaç duymaz. En önemli şey kişiyi güvende tutmaktır. Bu nedenle, şu koşullar altındaysanız yardım istemelisiniz:

Bu, şimdiye kadar yardım ettiğiniz ilk nöbetse.

Etkilenen kişi diyabetik veya hamileyse.

Nöbet başladığından beri beş dakikadan fazla zaman geçtiyse.

Etkilenen kişi artık bilinçsizse.

Kişi nöbet sırasında yaralandıysa.

Hastanın nöbetten sonra solunum komplikasyonları varsa.

Kişinin ateşi yüksekse.

Nöbet bir su kütlesinde meydana geldiyse.

Etkilenen kişi ikinci bir nöbet geçirdiyse.

Kaynak: aklinizikesfedin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.