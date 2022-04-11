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TIMETURK / SAĞLIK / Nisan ayı hacamat günleri nelerdir 2022?

Nisan ayı hacamat günleri nelerdir 2022?

Kelime kökeni doğrultusunda kullanılan hacamat, kandaki toksinleri emen ve bu yolla vücuttan atan işleme denir. Hacamat, 5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemidir. Nisan ayında hacamat yapacak kişiler bu ayın hacamat günlerini araştırmakta. Peki, nisan ayının hacamat günleri nelerdir? Hangi günlerde hacamat yapılır?

3 Saat Önce
2022-04-11 12:23:08
Nisan ayı hacamat günleri nelerdir 2022?

Hacamat, iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Hacamat yaptırmak birçok hastalığın önlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamatı, hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz. Nisan ayının hacamat günleri birçok kişinin gündeminde bulunmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

2022 Nisan hacamat günleri nelerdir?

hacamat

En Etkili Hacamat Günleri: 18 Nisan Pazartesi'dir
Diğer hacamat Günleri: 16,17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 Nisan 2020'dir.

Haftanın hangi günleri hacamat yapılmaz ?

Haftanın Çarşamba ve Cuma günlerinde hacamat yapılmaz. Bazı hadislerde (Hadisi Şerif No:7000) Çarşamba ve Cuma günleri hacamatın tavsiye edilmediği görülmektedir. Bu nedenlerle Çarşamba ve Cuma günleri hacamat yapılması uygun değildir.

İki hacamat arası kaç gün olmalıdır?

Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur. Normal şartlarda iki hacamat arası en az bir ay olmalıdır. 15 günde bir yapılan hacamat kişinin sağlığına zarar verebilir. Bazı hastalıklarda tam şifa bulmak için ayda bir defa düzenli hacamat yaptırmak icap edebilir. Bazı kronik hastalıklarda çok sık hacamat yaptırmak doğru olmayabilir. Kısacası hastanın durumuna göre iki hacamat arası doktor tarafından belirlenmelidir.

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