Nihat Tüney: 'DHI yönteminde kanama olmaz'

Saç ekimi ameliyatlarında kullanılan DHİ yöntemiyle ilgili önemli bilgiler veren World PlastHair Center Kurucusu Nihat Tüney, DHİ metodunda herhangi bir kanama, kabuklaşma ve oyuklaşmanın meydana gelmeyeceğini belirtti.

Saç ekimi operasyonlarında Safir FUE ve FUT yöntemleriyle birlikte en popüler uygulamalardan olan DHİ saç ekiminde, hastaya uygulanacak maksimum greft sayısının aşılması halinde farklı seanslarda operasyon tamamlanmaktadır.

DHI saç ekimi yöntemi nedir?

Kaybedilen saçların yeniden çıkmasına yardımcı olmak için çeşitli saç ekimi ameliyatları geliştirilmiştir. Foliküler ünite transplantasyonu (FUT) ve foliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) en yaygın iki tekniktir.

FUT sırasında bir cerrah saç derinizin arkasından bir şerit saç keser ve tek tek saç köklerini çıkarır. FUE sırasında bir cerrah, folikülleri doğrudan kafa derinizden çıkarır. Her iki ameliyatta da foliküller saç derinizin saçsız kısımlarına implante edilir.

Doğrudan saç ekimi (DHI), DHI Global MedicalGroup şirketi tarafından oluşturulan FUE tekniğinin bir modifikasyonudur.

FUE'de bir cerrah, saç köklerini implante etmeden önce kafa derinizdeki kanalları manuel olarak keser. DHI sırasında, her ikisini de aynı anda yapabilen özel bir kalem şeklinde araç kullanılır.

"DHI yönteminde kanama olmaz"

Saç ekimi ameliyatları nispeten güvenlidir ve nadiren komplikasyonlara neden olur. DHI ve FUE, FUT'tan daha az risk barındırır. Bu, cerrahların büyük bir deri şeridi kesmemesiyle ilişkilendirilir. Özellikle DHI saç ekim yönteminde kanal açma yerine özel implanter kullanılır. Dolayısıyla herhangi bir kanama, kabuklaşma ve büyük bir yara izi meydana gelmez. Ayrıca hastaya uygulanacak greft aktarımının da farklı seanslarda verilmesi operasyonunun hem yükünü azaltır hem de hastanın rahat bir şekilde ameliyatı tamamlamasını sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.