Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Isparta'da ağaçtan topladığı bademi yerken ağzına ve gözüne sinek çarptığını hisseden Ayşegül Açık'ın (44), yanma ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede göz kapağında ve nefes borusunda canlı sinek larvaları tespit edildi. Cerrahi müdahale yapılan Açık, larvaların gözüktüğü görüntüleri izlemeye korktuğunu söyledi.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 24 yıldır hemşirelik yapan Ayşegül Açık, 17 Eylül'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yakınlarını ziyarete gitti. Bahçede topladığı bademin tadına bakan Açık, boğazına kaçan taneyi öksürerek çıkarmayı denedi. Bu sırada gözüne sinek çarptığını hisseden Açık'ın 2 gözünde de şişme ve yanma oluştu. Daha sonra Isparta'da hastaneye giden Ayşegül Açık'ın gözünde yabancı cisme rastlanmadı.

Gözünde şişlik, yanma ve göğsünde nefes darlığı hisseden Açık, görev yaptığı hastanede tedaviye geldi. Hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özgül Mendilcioğlu'nun tedavisinde Açık'ın gözünde sinek larvası tespit edildi. Doktor, temizleme işlemiyle larvaları aldı.

Ayşegül Açık, nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Soner Gürsu'ya muayene oldu. Tetkikte Açık'ın nefes borusunda canlı larva tespit edildi. Geçen salı günü yapılan operasyonla Ayşegül Açık'ın nefes borusuna yapışan larvalar da temizlendi. Ucu kameralı tıbbi cihazla yapılan operasyon sonrası Açık'ın nefes darlığı ve kuru öksürük şikayeti sona erdi.

Sağlığına kavuşan Açık, "Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Larva temizleme operasyonunda kaydedilen görüntüleri hala izlemedim. Bir süre daha izleyebileceğimi sanmıyorum" dedi. .