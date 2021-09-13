Necdet Döner Bel Ağrılarında Manuel Terapi yöntemini anlatıyor

Bel ağrısı, dünyada en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır.

Bel ağrısı denilince akla ilk gelen bel fıtığı olabilir fakat bu yanlıştır her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmez.



Günümüzde 10 kişinin 9'u hayatı boyunca bir kez dahi olsa bel ağrısını deneyimlemiştir.Çok sık karşılaştığımız bel ağrısından korunmak için neler yapabiliriz biraz bunlardan bahsedelim.

Bel ağrılarında uyguladığımız yöntemlerden biri de manuel terapidir. Manuel terapi herhangi bir cihaz veya makine kullanmadan sadece ellerle uygulanan bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi bütününe denir. Elle yapıldığı için Manuel tedavi adını almıştır.Binlerce yıldır uygulanan ve pek çok insanın şifa bulduğu bir tedavi yöntemidir.Ağrı tedavisinde kullanılan çok etkin bir yöntemdir.

Bel ağrılarında manuel terapi sadece bel bölgesine odaklanmıyoruz vücut bir bütün olarak ele alırız ve o şekilde tedavi programı oluşturulur.Omurga manipülasyonu ile kilitli eklemler açılır kas ve sinirler rahatlar.Böylelikle ağrılar azalır veya ortadan kalkmış olur.Manuel terapi ortalama 8-10 seans alınmalıdır.

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