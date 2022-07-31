Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Narsistik kişilik bozukluğu belirtileri
Narsistik kişilik bozukluğu nedir? Narsistik kişilik bozukluğu belirtisi neler? Narsistik kişilik bozukluğuna neden olan etkenler? Adına tanıklık olduğumuz narsist arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Narsist, kendini beğenmiş veya kibirli davranma durumudur. Narsist bir kişilik bozukluğu olarak bilinir. Eleştiriye kapalı ve empatik eksikliği olan narsistik hakkında detaylı bir araştırma yaptık. İşte tüm detaylar.
2022-07-31 15:18:21
Narsistik Kişilik Bozukluğu Nedir?
Narsist nedir? Son zamanlarda adını çokça duyduğumuz kelimelerden narsist, bir kişilik bozukluğudur. Narsist kişilik bozukluğu kişinin kendini abartılı bir şekilde beğenmişlik duygusu, kendisine sürekli hayranlık duyulması ihtiyacı, başkaları için empati eksikliği, başarılardan aşırı gurur duyma ve küçümseyen veya tepeden bakan tutumlarla karakterize bir kişilik bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.
Narsist Kişilik Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?
- İstismar veya travma
- Aşırı övgü
- Kişiyi onaylayıcı bir ortamın yokluğu
- Ebeveynlerde aşırı hoşgörü
- Güvenilmez ebeveynlik
- Kadınlara göre erkeklerde daha yaygın görülmektedir.
Narsist Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?
- Aşırı Kendini Beğenmişlik
- Sürekli Övgü ve Hayranlık
- Gerçeklikten uzak dünyaları
- Narsistler, kendilerini daima ayrıcalıklı görürler.
- Empati yapma veya karşısındaki bireyin duygu ve fikirlerini anlamaya çalışmazlar.
- Manipüle edici davranışlar sergilerler.
- Kişileri kendi kazanımları için kullanırlar.
- Kendisiyle aynı statüye sahip insanlarla arkadaşlık kurmak isterler.
- Kendi yetenek ve başarılarını abartırlar.
- Sürekli haklı çıkmak ve onaylanmak isterler.
- Sürekli övgü bekler.
- Diğer insanları kendinden daha yeteneksiz, daha başarısız bulurlar. Kendilerini daha özel bulur.
Narsist Kişilik Bozukluğu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Bu rahatsızlık genellikle ilaçla tedavi edilmesi mümkün gözükmeyen bir kişilik bozukluğudur.Narsistik kişilik bozukluğu yaşayan bireyler tedaviye dirençlidir. Tedavi uzun süreli psikoterapi yöntemiyle uzman bir klinik psikolog tarafından ele alınmalı. Bu tedavi yönteminde bilişsel davranışçı terapi kullanılır.
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