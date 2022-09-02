Narsist ne demek I Narsist kişilik bozukluğu nedir I Narsist kişiler nasıl olur I Narsist kişilere nasıl davranılır?

TDK'da 'Özsever' olarak tanımlanan Narsist kelimesi, oldukça merak edilen rahatsızlıklardan biri. Kişilik bozuklukları arasında yer alan Narsist Kişilik Bozukluğu (NKB), en değişken klinik bulgulara ve en geniş şiddet aralığına sahip olduğundan anlaşılması oldukça güçtür.

Anlaşılması oldukça zor olan Narsist Kişilik Bozukluğu (NKB) oldukça merak edilen bir rahatsızlıktır. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle aynı anda belirtiler gösteren diğer bozukluklar için kliniklere başvururlar. Duygudurum, anksiyete, madde kullanımı ve kişilik bozuklukları gibi durumlar, narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde sık görülür ve tanı ile tedavi süreçleri oldukça karmaşıktır. NKB'ye sahip tüm bireyler benzer klinik özelliklere sahiptir. Benmerkezcilik, yüzeysel ve sömürücü ilişkiler kurma, empati eksikliği ve kimlik karmaşası, bağlanma problemleri, kronik boşluk ya da sıkılma hissi ve yaşam değişikliklerine karşı hassasiyet, bu klinik özelliklerdendir. Bu şikâyetlerle başvuran kişilerde semptomlar kapsamlı bir şekilde değerlendirilir ve diğer bozukluklar ile ayırıcı tanı yapılır.

Narsist bir insan nasıl olur?

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendilerine aşırı güvenir, kendilerine hayran olur ve sürekli kendilerini ön plana çıkaracak durumların içinde bulunmak isterler. Aynı şekilde çevresindeki kişilerin de kendisini sürekli olarak övmesini ve hayran olmasını isterler.

Narsist tehlikeli mi?

En kısa haliyle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan narsisizm, en yaygın tanımıyla ciddi bir kişilik bozukluğudur. Patolojik düzeyde narsisizmi olan bireyler, ileri seviyeli şiddete meyilli olabilirler. Bu da onları zaman zaman tehlikeli hale getirebilir.

Narsist kişilik bozukluğu olan birine nasıl davranılmalı?

• Narsist bir insana karşı davranış sınırları belirgin hale getirilmelidir.

• Duygusal ve psikolojik anlamda bütün manipülatif davranışları sınırlandırılmalı ve izin verilmemeli.

• Onu kaybetme korkusu ile yaklaşıldığı gösterilmemeli ve hissettirilmemeli.

• Eğer kişiyi kaybetme korkunuz varsa altında yatan neden de belirlenmeli.

• Narsist bir insanın karşısında suçluluk, değersizlik, yetersizlik gibi duygulara kapılmamalıyız. Narsist kişiliğin egosunu besleyici görev edinilmemeli.

• Onu değiştirme ve düzeltme çabasına girilmemeli.

• Narsist bir insana karşı olumlu ya da olumsuz hissedilen duygular net bir şekilde ifade edilmeli.

Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip bireyleri tedavi etmek zordur. Çünkü bu kişilerin bir başkasından yardım alma fikri onlar için oldukça kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden terapiyi reddederler.

Terapiye geldiklerinde amaçları mükemmelliklerini kanıtlamaktır, eksiklerini fark etmek ve çözmek değildir. Eleştiriyi kabul etmezler.

Terapilerde kişinin gerçek benliği bulunmaya çalışıp, kişinin kendini kabul etmesi ve gerçeklerle yüzleşmesi sağlanır.

Narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler için özel bir ilaç bulunmamaktadır. Depresyon ve kaygıda kullanılan ilaçlardan bu kişilere verilebilmektedir. İlaç alımı psikiyatrist gözetiminde olmalıdır.

Narsistik kişiler tedavi edilebilir ancak bu uzun bir süreç olabilmektedir.