Muşmula nasıl yenir ve faydaları nelerdir?

Muşmula ismini sıkça duyduğumuz ama tadını çoğumuzun bilmediği bir meyvedir. Muşmulanın insanlığı açısından birçok faydası olduğu biliniyor. Peki, muşmulanın sağlığa faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir?

Muşmula coğrafyamızda 3000 yıldan fazla varlığını sürdüren bir meyvedir. Halk arasında beşbıyık, töngel gibi türlü isimlerle de biliniyor. Muşmula, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde bol miktarda yetiştiriliyor. Muşmulanın nasıl tüketildiği ve yararları insanlar tarafından merak edilen konular arasında. İşte merak edilen haberin detayı…

Muşmula nedir ve nasıl yenir?

Muşmula, gülgiller ailesinin bir alt dalı olduğu söylenen amygdaloideae ailesinin üyesi olan bir ağaç olarak bilinmekte. Muşmula eğer olgunlaşmış tazeyse, güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketilebilir. Eğer olgunlaşmışsa kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde kullanabilirsiniz. Muşmula ayrıca çay şeklinde demlenerek de tüketilmektedir.

Muşmulanın yararları nelerdir?

Sakinleştirici etki sağlar, cilt kanserini önler.

Serinletici olması sayesinde vücuda ferahlık verir.

Kalsiyum, demir, fosfor, potasyum içermesinin yanı sıra askorbik asitte içermesi sebebiyle vücuda çok faydalıdır.

Antioksidan özelliği sayesinde zararlı toksinleri yok eder.

Diyabet yani şeker hastalığı olanlar da bu şifalı meyveyi tüketmelidir.

Muşmula yaprakları karaciğere de fayda sağlar. Karaciğeri zehirli maddelerden korur.

Kusma, mide bulantısını önlemede de yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler.

Ana karnındaki ceninin düşmesini engel olur.

Yüksek miktarda şeker içermeyen muşmula meyvesi şeker hastalarının tüketebileceği bir meyvedir.

Zayıflamaya yardımcı olur; Metabolizmayı hızlandırır.

Muşmula, özellikle çay olarak tüketildiğinde bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare olur.

Astım ve bronşit gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklara karşı etkili olur.

Anemi tedavilerine yardımcıdır.

Muşmulanın çekirdeğinin idrar artırıcı özelliği vardır.

Düzenli olarak muşmula tüketimi, merkezi sinir sistemine iyi gelir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.