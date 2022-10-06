Muayenehanesi olan hekimlerle akademisyenler özel hastanelerde çalışabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi. Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar boş kadro varsa sözleşme yapabilecek. Devlet üniversitelerindeki doçent ve profesörlerle sözleşme de komisyon onayına bağlandı.

Özel hastaneler yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak değişti. Yeni yönetmelikle, özel hastanelerin sözleşme ile uzman hekim çalıştırma şartları düzenlendi. Buna göre, muayenehanesi olan doktorlar, ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olan hastanelerle yıllık sözleşme yapabilecek. Boş kadro yoksa, özel hastaneler toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimlerle sözleşme imzalayabilecek. Özel hastaneler kadrolarının yüzde 20'sini geçmemek şartıyla devlet üniversitelerindeki profesör ve doçentleri sözleşme ile çalıştırabiliyordu. Yönetmelikle bu, komisyon onayına bağlandı. .