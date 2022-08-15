MS'i durdurmak için COVID aşılarındaki yeni teknolojiden yararlanılacak

Bilim adamları, multipl sklerozun (MS) zararlı etkilerini durduran bir aşı geliştirmek için COVID aşılarını oluşturan teknolojiyi kullanmayı umuyorlar

Daily Mail'in haberine göre, bu yılın başlarında bir araştırma, Multipl Sklerozisin, Epstein-Barr virüsü tarafından tetiklendiğini buldu. Ocak ayında yayımlanan ve 10 milyondan fazla ABD askeri personelinin katıldığı çalışmada; Epstein-Barr ile enfeksiyondan sonra multipl skleroz (MS) geliştirme riskinin 32 kat arttığı bulundu.

MS hastalarına verilecek

Covid aşısı üreticisi Moderna, insanların virüse yakalanmasını önlemek için tasarlanmış bir Epstein-Barr aşısını zaten test ediyor. Uzmanlar şimdi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını ve semptomların şiddetini azaltıp azaltamayacağını görmek için MS hastalarına vermek istiyor.

Warwick Üniversitesi'nde bir virüs uzmanı olan ve yeni çalışmaya başkanlık edecek olan Profesör Lawrence Young, verdiği demeçte “Epstein-Barr ve MS arasındaki bağlantı artık sorgulanamaz. Eğer bir aşı ile kandaki virüs seviyelerini nötralize edebilirsek, bu korkunç hastalığın en kötü semptomlarından bazılarını tersine çevirmenin mümkün olacağına inanıyoruz." diyor.

Prof Young, aşıları vücuttaki belirli hücreleri hedef alacak şekilde uyarlamak için tasarlanan MRNA olarak bilinen Moderna ve Pfizer Covid aşılarının arkasındaki teknoloji kullanılarak benzer, daha ucuz bir tedavinin oluşturulabileceğine inanıyor:

"Yakın gelecekte bu MRNA şirketlerinden biriyle iş birliği yapmayı ve bir aşı kullanarak MS ile savaşıp savaşamayacağımızı görmek için bir deneme başlatmayı umuyoruz."